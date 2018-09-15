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Anadolu Ateşi, Bakü'nün 100. kurtuluş günü için parladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 21:45 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi, Bakü'nün 100. kurtuluş günü için parladı

BAKÜ (AA) - Anadolu Ateşi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, kentin Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenledi.

Bakü'nün yeni mimari simgelerinden Haydar Aliyev Merkezi parkında sahnelenen gösteriyi Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Haydar Aliyev Fonu Direktörü Anar Alekberov ve binlerce Bakülü izledi.

Anadolu Ateşi dans topluluğu, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla parkı dolduran izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

Anadolu'nun çeşitli yörelerinden seçilen halk oyunlarından ve mitolojiden esinlenilerek hazırlanan koreografiler, ilginç makyaj ve kıyafetlerle yapılan dans performansı Bakülülerden büyük ilgi gördü. Gösteri sonrasında izleyicileri Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla selamlayan dansçılar büyük alkış aldı.

Etkinlikte Anadolu Ateşi'nin yanı sıra Azerbaycanlı ünlü ses sanatçıları Lale Memmedova, Eyyub Yakubov, Tünzale Ağayeva, Sevda Alekberzade, Aygün Kazımova, Ceyhun Zeynalov ile Kaya ve Rast grupları da sahneye çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ateşi Kafkas İslam Ordusu Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

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