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Anadolu Ateşi Kapadokya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi Kapadokya'da

NEVŞEHİR (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kapadokya bölgesindeki peribacaları arasında gösteri sundu.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Perili Ozanlar Vadisi'ndeki etkinlikte, Anadolu Ateşi, geleneksel müzikler eşliğinde gösteri yaptı.

Mustafa Erdoğan tarafından hazırlanan programda, peribacalarına çeşitli motiflerin görüntüsü yansıtıldı.

Etkinliğe turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Mustafa Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonuna kadar Kapadokya'da hafta sonları gösterilerin devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, "Dünya'nın farklı yerlerinde bu gösterileri düzenliyoruz. Ülkemizde de Kapadokya gibi bir hazine var. Burası kültür turizminin başkenti sayılabilecek bir yer. Kapadokya'da ekim ayı sonuna kadar hafta sonları gösterilerimiz sürecek, baharda yeniden başlamayı düşünüyoruz. Çin'de her yıl birkaç ay süren turne düzenliyoruz. Kapadokya'ya daha çok Çinli turistler geliyor ve Anadolu Ateşi'ni çok sevdikleri Kapadokya'da izleme imkanı bulabiliyorlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ateşi Kapadokya Nevşehir

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