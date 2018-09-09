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Anadolu Ateşi, Kapadokya'da yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

ANADOLU'nun binlerce yıllık medeniyetini, folklorla dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi grubu, peribacalarıyla ünlü Kapadokya Bölgesi'ndeki ilk gösterisini sundu.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- ANADOLU'nun binlerce yıllık medeniyetini, folklorla dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi grubu, peribacalarıyla ünlü Kapadokya Bölgesi'ndeki ilk gösterisini sundu. Peribacalarının gölgesindeki Göreme Perili Ozanlar Vadisi'ndeki gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anadolu Ateşi Grubu Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Kapadokya'nın çok özel bir yer olduğunu ve burada gösteri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Erdoğan, ''Buraya Antalya'dan geliyoruz. Ancak Kapadokya'nın ayrı bir büyüsü var. Burada Eylül ve Ekim ayları boyunca gösterilerimiz sürecek. Şimdi havalar sıcak olduğu için açık havada gösterilerimiz var. Havalar soğuyunca da kapalı mekanda gösteri yapacağız. Buradaki ilgiden çok memnunuz. Dünyanın birçok ülkesinde gösterilerimiz sürüyor. Oralarda çok iyi tanınıyoruz. Kapadokya'da da pek çok ülkeden turist var. Onlar da gösterimize ilgi gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta İstanbul Harbiye'de gösterimiz olacak. Yeni sürprizler ve koreografilerle geliyoruz. İnşallah o gösterimiz de beğenilecektir'' dedi. Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetini tüm dünyada tanıtmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, ''Oralarda yaşayan vatandaşlarımız, gösterilerimize çok ilgi gösteriyorlar ve Biz oralarda en az 5 bin kişinin önünde sahne alıyoruz. Oradaki vatandaşlarımız, bizleri gururla izliyorlar ve oradaki yerli halka, bizim de neler yapabileceğimizi gösteriyorlar'' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından grubun gösterisi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

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