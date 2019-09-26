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Anadolu Ateşi Mersin’de gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi Dans Grubu, ‘Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ Türkiye turnesi kapsamında Mersin’de gösteri yaptı.Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gösteriyi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte izlerken, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanata ilgi duyan ve özel yeteneği olan 60 çocuğu, Anadolu Ateşi’nin eşsiz gösterisi ile buluşturdu.

Anadolu Ateşi Mersin’de gösteri yaptı

Anadolu Ateşi Dans Grubu, ‘Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi’ Türkiye turnesi kapsamında Mersin’de gösteri yaptı.
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki gösteriyi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte izlerken, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanata ilgi duyan ve özel yeteneği olan 60 çocuğu, Anadolu Ateşi’nin eşsiz gösterisi ile buluşturdu. Grup, müzik eşliğinde dans figürlerini sunarken, halk danslarıyla birlikte modern dans performanslarını da sergiledi.
Mustafa Erdoğan imzası olan ve kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi’nin muhteşem gösterisini izlemeye gelen çocuklar, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’i Atatürk Kültür Merkezi’nin kapısında karşıladı. Hemen hemen her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösteride çocuklar, Anadolu’nun binlerce yıllık sevgi, kültür ve tarih mozaiğinin dans gösterisine yansımasına şahit oldu.

“Gösterinizde Anadolu’nun o kadim kültürünü izledik”
Gösteri sonrası Anadolu Ateşi topluluğunun üyelerini tek tek tebrik eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Muazzam bir gösteri. İşinizi çok iyi yapıyorsunuz. Gösterinizle bu kadim coğrafyayı, Anadolu’nun o kadim kültürünü izledik. Kafkaslar’a gittik, Balkanlar’a gittik. Arap yarımadasına indik. Bütün bu bölgelerin acısını, mutluluğunu, birliğini, beraberliğini, o koreografide, figürlerde yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri misafir ettiğimiz kent, Anadolu kenti gibi rengarenk bir cümbüşe sahip. Burada yurdun her yerinden insan var. Bu güzel kente gelmişler ve biz burada birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Böyle de yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
Gösteriyi izleyen çocuklardan Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nda eğitim gören ve resim sanatı ile ilgilenen Sultan Özgün, “Daha önce hiç böyle bir gösteri izlememiştim. Gösteriyi çok beğendim. Beklediğimden çok daha iyiydi" diye konuştu.
Anadolu Ateşi’ni izlemek için can attığını söyleyen ve heyecanını gizleyemeyen 12 yaşındaki Esma Aydın ise, “Anadolu Ateşi’ni izlemek istiyordum. Böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. Gösteri beklediğimden daha muhteşemdi. Tüm gösteriyi ağzım açık izledim" ifadelerini kullandı.
Mersina Kültür Sanat ve Spor Kulübü Halk Dansları Topluluğu’nda 5 yıldır dansçılık yapan Yaren Dolgun ise “Anadolu Ateşi’ni izleyebilmenin heyecanını yaşıyoruz. Vahap Seçer Başkanımıza bizleri böyle bir etkinlikle buluşturduğu için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ateşi Mersin’de gösteri yaptı

Anadolu Ateşi Mersin’de gösteri yaptı

Anadolu Ateşi Mersin’de gösteri yaptı

Anadolu Ateşi Mersin’de gösteri yaptı

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