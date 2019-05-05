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Anadolu Ateşi, Sivas Kongresi’nin 100. yılında gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Anadolu Ateşi dans topluluğu, Sivas Kongresi’nin 100.

Anadolu Ateşi, Sivas Kongresi’nin 100. yılında gösteri yaptı

Anadolu Ateşi dans topluluğu, Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivaslılarla buluştu.
Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan ve hemen hemen her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürünü ve halk müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi dans topluluğu, Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas‘ta bir gösteri sundu. Sivas Valiliğinin himayesinde Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle Taha Akgül Spor Salonu’nda sahne alan Anadolu Ateşi’nin 1 buçuk saat süren gösterisini Sivaslılar ilgiyle izledi. Müzikler eşliğinde dans figürlerinin sunulduğu gecede halk danslarıyla beraber modern dans performansları da sergilendi. Gecenin sonunda dans topluluğu uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ateşi, Sivas Kongresi’nin 100. yılında gösteri yaptı

Anadolu Ateşi, Sivas Kongresi’nin 100. yılında gösteri yaptı

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