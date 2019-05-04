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Anadolu Ateşi Sivas'ta sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 21:50 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteriyi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de izledi

SİVAS (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta gösteri sundu.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi.

Gösteride, 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla beğeni toplayan bir gösteriye imza attı.

Sivas Valiliği ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası organizesinde gerçekleştirilen gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre alkışlandı.

Gösteriyi izleyen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise gruba plaket takdim etti.

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Anadolu Ateşi Sivas

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