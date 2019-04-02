Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Öztek: “Azerbaycan Türklerinin acılarını paylaşıyoruz”

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, “31 Mart, Azerbaycan Türküne soykırım günüdür. Acılarını milletçe paylaşıyoruz” dedi. Prof. Dr. İbrahim Öztek, 31 Mart 1918’de Ermeniler tarafından Bakü’de gerçekleştirilen soykırımın yıldönümünde açıklamalarda bulundu. 1918’in mart, nisan aylarında Rus desteğindeki Ermeniler’in Azerbaycan’da soykırım girişiminde bulunduklarını belirten Öztek, “Ermeni silahlı güçleri 31 Mart 1918 günü yalnız Bakü şehrinde bir günde 17 bin soydaşımızı kurşuna dizmiştir. Silahsız ve korumasız Azerbaycan halkına karşı girişilen bu toplu katliam, modern ve çağdaş geçinen dünya devletlerinin mazlum milletlere hayat hakkı tanımadığı Birinci Dünya Savaşının son aylarında yaşanmıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 31 Mart 1918 soykırım günü hüzün, elem ve acılarını milletçe yürekten paylaşıyoruz. Aynı yıl katledilen Azerbaycanlı sayısı kırk bini geçmiştir. Bu soykırım, Nuri Paşa’nın Kafkas İslam Ordusu harekatına kadar sürmüştür. Umum lider Haydar Aliyev 26 Mart 1998 günü parlamentoda aldığı bir kararla bu soykırımı dünyaya ilan etmiştir” diye konuştu.

“Amerikan yetkilileri gerçeği açıklamalıdır”

Ermenilerin soykırım girişimlerinin Azerbaycan’la sınırlı kalmadığını vurgulayan Öztek, “Önce Rus sonra İngiliz ve Fransızların desteği ile 1990 başından kurtuluş savaşımız günlerine kadar başta Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere yurdumuzun her köşesinde yapılmıştır. O kadar ileri gitmişlerdir ki, 1905 yılında İstanbul’da, yani o günün payitahtında Sultan Abdülhamid’e suikast dahi düzenlemişlerdir.

Amerikan arşivlerini inceleyen, Amerika Başkanı Reagan’ın hukuk danışmanı Bruce Fein, Stanfort Shaw, Guenter Lewy, Michael Gunter, Edward Erickson ve Justin McCarthy gibi bilim adamları ve tarihçilerin ortaya koydukları belgelere göre Ermenilerin katlettiği Müslüman Türkün sayısı iki milyondur. Bu gerçeği Amerikan yetkilileri açıklamalıdır” şeklinde konuştu.

“Bu hainleri sınırlarımızdan içeri sokmayalım”

Prof. Dr. Öztek, “Nisan ayına giriyoruz. 10 Nisan günü Ermeni, Rum ve İşgal kuvvetleri işbirlikçilerinin gayretleri ile Beyazıt meydanında idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in hazin hikayesi yüreklerimizi dağlarken, 24 Nisanı sözde Ermeni soykırımı ilan edenlerin Türkiye’de, İstanbul’da yaptıkları eylemler ise hoşgörü sınırlarını aşmaktadır. 2006 yılında Selanik’te açılan sözde Pontus soykırımı anıtını protesto için giden Türk parlamenterlerini Yunan yetkililer; buraya huzuru bozmaya mı geldiniz diyerek, içeri sokmamışlardır. Fakat 24 Nisan günü Ermenistan, Fransa ve Amerika’dan bir takım insanlar huzurumuzu bozmak için İstanbul’a gelecekler. Taksim’de, Beyoğlu’nda, Haydarpaşa’da ve bazı otellerde toplanarak, mumlar dikecekler, resimler ve afişler sergileyecekler, Türkler bize soykırım uyguladı, bir buçuk milyon Ermeni’yi öldürdü diyecekler, ceddimize küfür edecekler ve kollarını sallaya sallaya geldikleri gibi gidecekler. Yetkililerimizden istirham ediyorum, lütfen amaçları ve kimlikleri belli bu hainleri sınırlarımızdan içeri sokmayalım” açıklamasını yaptı.

