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Anadolu benekli semenderi, Kemaliye'nin simgesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde ilkbahar ve sonbahar yağmurlarının ardından görülen, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu benekli semenderi', ilçenin simgesi haline geldi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde ilkbahar ve sonbahar yağmurlarının ardından görülen, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu benekli semenderi', ilçenin simgesi haline geldi.
Türkiye'de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis'te varlıkları tespit edilen 'Anadolu benekli semenderi' Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde sonbahar yağmurları ile yeniden görüntülendi. Anadolu benekli semenderlerini görüntüleyen doğa fotoğrafçısı ve rehber Şevket Gültekin, nadir hayvanlardan biri olan semenderin uzun yıllardır ilçelerinde görüldüğünü ve halk tarafından benimsendiğini ifade etti. Gültekin, "Çocukluğumuzdan beri bu canlıya ilçemiz sokaklarında rastlamak mümkün, kimse zarar vermez, bir süre inceledikten sonra yeniden doğasına bırakır. Yörede yağmur böceği olarak isimlendirdiğimiz bu canlı, doğası ve kültürü ile önemli bir yere sahip olan ilçemizin simgesi haline geldi. Tanıtım ve turizm etkinliklerimizde Anadolu semenderinin resim ve simgelerinizi kullanıyoruz" diye konuştu.
Daha önce de nesli tükenme tehlikesi altında olan başka bir canlı olan çizgili porsuğun görüntülendiği Kemaliye ilçesi, endemik bitki ve canlılar bakımından oldukça zengin.

FOTOĞRAFLI

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