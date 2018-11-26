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Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nden Hamza için yardım gecesi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

ANADOLU Beşiktaşlılar Derneği'nin öncülüğünde, Beşiktaş tutkunu olan Serebral Palsi hastası 9 yaşındaki Hamza İpek'in tedavisine yardım etmek için 'Orada Duruverseydi Zaman: Kemal' adlı müzikal düzenlendi.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nden Hamza için yardım gecesi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANADOLU Beşiktaşlılar Derneği'nin öncülüğünde, Beşiktaş tutkunu olan Serebral Palsi hastası 9 yaşındaki Hamza İpek'in tedavisine yardım etmek için 'Orada Duruverseydi Zaman: Kemal' adlı müzikal düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu’nda sanatçı Pınar Ayhan’ın yanı sıra,metin yazarı Banu Mertyürek Güler, proje koordinatörü Ayşe Karakoç, yapımcı Sühan Ayhan ve rejisör Özgür Billur’la birlikte piyanist Evren Kalaycıoğlu’nun şefliğinde, perküsyonda Erdinç Aktuğ, kemanda Özge Erdem, viyolonselde Aslı Gültekin, klarnette Mustafa Cihan Aslan ve bağlamada Ulaş Koray Gökben, müzikal belgeselde görev aldı.
'9 YAŞINDAKİ HAMZA İPEK YARARINA SERGİLENDİ'
Sanatçı Ayhan ve Baha Yapım, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin talebi doğrultusunda, 'Orada Duruverseydi Zaman: Kemal' adlı müzikal belgeseli Beşiktaşlı Hamza İpek yararına sergiledi. Mustafa Kemal'in hayat hikayesini anlatan müzikal belgesele, Ankaralı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

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Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nden Hamza için yardım gecesiAnadolu Beşiktaşlılar Derneği'nden Hamza için yardım gecesi

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