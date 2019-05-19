"Anadolu cereni" koruma altında çoğalıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Dünyada sadece Türkiye'de üreme ortamı olan, büyük ve güzel gözlerinden dolayı halk arasında "ceren" olarak bilinen Anadolu yaban koyunlarının neslinin korunması için kurulan üç merkezden biri olan Afyonkarahisar'daki üretim istasyonunda yeni doğumlarla hayvan sayısı 60'a ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan Anadolu yaban koyunu (Ovis Gmelinii Anatolica) için Tarım ve Orman Bakanlığının Konya, Ankara ve Afyonkarahisar'da üretim istasyonları bulunduğunu söyledi.

Şuhut ilçesindeki 30 hektarlık üretim tesisinde 25 hayvanla başladıkları çalışmalarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Alğan, şöyle devam etti:

"Bu hayvanların üremesi için doğal yaşam alanında bulunmaları gerekiyor. İsalı köyünde, hayvanların üremesi için çok güzel bir yer tercih ettik. 30 hektarlık alanı tel örgülerle çevirerek Konya Bozdağ'dan 25 hayvanla üretime başladık. Tesisimizde veteriner hekim nezaretinde ve görevli personelimizce, hayvanların bakımlarını ve kameralarla gözetimini yapıyoruz. Çalışmalarımızın neticesinde 2017 yılında 6, 2018 yılında 13, 2019 yılında 20 yavru üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl bazı hayvanların ikiz doğum yaptıkları görüldü. Doğumlardan önce 40 olan Anadolu yaban koyunu sayımız 60'a yükseldi."