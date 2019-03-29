Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a y\u00f6nelik hakaret i\u00e7erikli payla\u015f\u0131mlarda bulundu\u011fu iddias\u0131yla Mine Kora\u015f hakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131. \u015eemsiyeyle bir anda havaland\u0131! O anlar\u0131 anlatt\u0131H\u0131rs\u0131zl\u0131k i\u00e7in girdikleri evdeki k\u00f6pe\u011fi banyoya kapatt\u0131larK\u0131z \u00e7ocu\u011funu ka\u00e7\u0131r\u0131rken yakaland\u0131
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