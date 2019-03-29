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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında soruşturma başlattı.

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