Anadolu da birçok hayat kurtaran ünlü Amerikalı doktor yaşama veda etti

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - VKV Amerikan Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Amerikalı Dr.Warren H. Winkler 91 yaşında yaşama veda etti. Dr. Winkler, Kayseri'nin Talas ilçesinde çalıştıktan sonra Türkiye’de kalarak Muş ve Kars’taki halk sağlığı projelerini yönetmişti. Anadolu'da birçok insanın hayatını kurtaran Winkler'ın 1959-1967 yılları arasında Talas'ta çalışırken tuttuğu tıbbi kayıtlar ve günlüklerden derlenmiş, "İki doktor bir yolculuk" adlı kitabı da var.

Amerikan Hastanesi'nde uzun yıllar boyunca başhekimlik görevini üstlenmesinin yanı sıra koroner yoğun bakım, göz kliniği, pataloji ve mkikro cerrahi bölümlerinin hastanenin bünyesine katılmasına katkı sağlayan, hastanenin Aile Planlama Merkezi'ni de hayata geçiren Dr. Warren H. Winkler, 25 Şubat pazartesi günü yaşamını yitirdi. Winkler Ailesi veda töreninin 4 Mart pazartesi günü saat 11:30'da VKV Amerikan Hastanesi A Salonu'nda düzenleneceğini artdından taziyelerin kabul edileceğini duyurdu. Kayseri'nin Talas ilçesinde 1887 yıılında açılan klinikte çalışmak için 1959 yılında Türkiye'ye gelen Dr.Winkler, Anadolu da birçok insanın hayatını da kurtardı.