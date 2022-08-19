Anadolu’da sofralardan eksik olmuyor: Adeta şifa deposu

Anadolu sofralarının vazgeçilmezi sakatatlar adeta şifa deposu. Uzmanlar, yüksek protein içeriğinden dolayı sakatat ürünlerinin bol su ile tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olan bu ürünler, oldukça hassas bir yapıya sahip oldukları için hijyen ve tazeliğe önem vermek gerekiyor.

Sakatat, kasaplık hayvanların kesimi ile elde edilen organ etidir. Karkas dışında kalan kırmızı sakatatlar grubuna karaciğer, akciğer, kalp, böbrek, dalak, dil ve baş eti girerken, beyaz sakatatlar grubuna ise işkembe, mumbar, ince bağırsak, billur, beyin, omurilik gibi çeşitli doku ve organlar girer. Sakatatlar içerdiği vitamin, mineral ve zengin içeriği sayesinde vücuda birçok yarar sağlamaktadır.

TOK TUTAR

Sakatatlar vücutta depo organ olmaları sayesinde A vitamini, B grubu vitaminleri (tiamin, riboflavin, niasin, pridoksin ve B12) ile demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengindir. Yüksek protein içeriğine sahip olması sayesinde tok tutma özelliği fazladır. Ancak tüketimi sonrasında sindirime yardımcı olmak için bol su tüketimi faydalı olacaktır. İyi bir demir kaynağıdır. Kansızlık (anemi) yaşayan bireylerde C vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde biyoyararlılığını arttırabilirsiniz. Karaciğer tüketimi anemide beslenme tedavisinde sıklıkla kullanılır. Özellikle sakatat tüketiminin yanında mutlaka bol limonlu yeşillik tüketimi demir alımını arttıracaktır. İçeriğindeki kolin sayesinde sinir sistemini geliştirmede etkilidir.

TAZE OLARAK TÜKETİLMELİ

Diyetisyen Eda Ünal, sakatat ürünlerinin özellikle pandemi döneminde öneminin daha da vurgulandığını ve bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili olduğunu belirterek, “Ancak dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Yüksek doymuş ve yağ kolesterol içeriğinden dolayı sakatat ürünlerinin tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebilir. Bu nedenle hipertansiyon, damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği gibi hastalıkları bulunan bireyler sakatat tüketmemelidir. Gut hastalığı kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Organ etlerinde bol miktarda bulunan pürin ürik asidi yükseltir. Bu sebepten gut hastalarında sakatat tüketimi riskli bir durumdur. Oldukça hassas olan bir et yan ürünü oldukları için hijyeni ve taze olarak tüketimi çok önemlidir. Sağlıklı bir tüketim için karaciğer, kalp, böbrek çiğ olarak bir gün muhafaza edilebiliyorken, beyin, işkembe, ayak ve uykuluk ise haşlandıktan sonra buzdolabında en fazla 2 gün muhafaza edilebilir” dedi.



