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Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:24 | Son Güncelleme

Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) tarafından yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu seyahat imkanı sağlamaya yönelik üretimi yapılan Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin Uşak test sürüşü, Vali Funda Kocabıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Kocabıyık, Uşak-Türkmentepe istasyonları arasında gerçekleştirilen test sürüşünde TCDD Taşımacılık AŞ İzmir Bölge Müdürü Habil Emir'den tren hakkında bilgi aldı.

Yolculuk esnasında 1892 yılında yapılan Konaklar-Güneyköy arasındaki köprüde de incelemede bulunan Vali Kocabıyık, test sonrası yaptığı açıklamada, Anadolu DMU Milli Tren Seti'nin 10 Aralık'ta Uşak-İzmir hattında sefere başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün test sürüşünü gerçekleştirdiğimiz ilk yerli üretim Anadolu DMU Milli Tren Seti'nde incelemelerde bulunarak, test sürüşüne katıldık. Kapıları kapanmadan hareket etmeyen yerli üretim trenimizin saatteki hızı 140 kilometreye ulaşabiliyor. Yakın şehirler arasında hızlı, rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan tren ile Uşak-İzmir arası yolculuk 5,5 saatte tamamlanacak. İlimize şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

Test sürüşüne Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve diğer yetkililer katıldı.

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Anadolu DMU Funda Kocabıyık tren

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