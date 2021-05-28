Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı az farkla yenerek Euroleague'de finale yükseldi

Turkish Airlines Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Efes'in finaldeki rakibi, Barcelona - Armani Exchange Milan eşleşmesinin galibi olacak.

Karşılaşmaya Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Simon, Singleton, Sertaç Şanlı ilk beşiyle başlarken, CSKA Moskova'nın ilk beşii ise Hackett, Hilliard, Kurbanov, Shengelia ve Eric'ten oluştu.

Karşılaşmaya bulduğu üç sayılık isabetlerle çok iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, savunmada ise rakibine kolay atış şansı tanımadı.

Beaubois'dan bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 3:58 kala farkı 8'e çıkaran Efes, rakibine molayı aldırdı: 11-19.

Moladan da iyi dönen Efes, 2:18 kala Beaubois'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 13-23.

Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlandı ve ilk periyodu Anadolu Efes, 25-15 önde kapattı.

İkinci periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken ilk 3 dakika Efes'in 31-22'lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından oyunun kontrolünü eline geçiren Anadolu Efes, Larkin ve Micic ile etkili oldu. Periyodun bitimine 5:34 kala Micic'in üç sayılık basketiyle farkı 15'e çıkaran Efes, rakibine de molayı aldırdı: 24-39.