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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:43 | Son Güncelleme

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi - Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi

GAZİANTEP (AA) - Basketbolda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Şahinbey Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Bakanlar Kasapoğlu ve Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

6 bin 500 seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu.

Az sayıdaki Anadolu Efes taraftarı da takımlarını destekledi.

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35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes basketbol Fenerbahçe Beko

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