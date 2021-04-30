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Anadolu Efes, Final Four biletini İstanbul'a bıraktı

30.04.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euroleague play-off çeyrek final serisi 3. maçında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 82-76 mağlup oldu ve seri 2-2'ye geldi. Serinin 5. maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak. Kazanan takım adını Final Four'a yazdıracak

Anadolu Efes, Final Four biletini İstanbul'a bıraktı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Euroleague play-off çeyrek final serisi 4. maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 82-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla Real Madrid, seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin 5. ve son maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak. Bu müsabakadan galip ayrılan ve seriyi kazanan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Real Madrid, Carroll'ın 11 sayı ürettiği ilk 5 dakikada 17-0'lık üstünlük yakaladı. Bu bölümden sonra dış atışlardan üst üste bulduğu 3 isabetle toparlanan ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 9. dakikada farkı 6'ya indirdi: 17-11. Real Madrid, ilk çeyreği 19-13 üstün tamamladı.

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İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada müsabakada ilk kez öne geçti: 19-21. Kalan bölümde savunmasını sertleştiren ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 basket üreten lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 47-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Carroll ve Garuba'nın sayılarıyla toparlanan Real Madrid, 24. dakikada farkı 4'e indirdi: 51-55. Başantrenör Ergin Ataman'ın aldığı moladan sonra oyunun kontrolünü tekrar eline geçiren Anadolu Efes, 11-0'lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 51-66. Lacivert-beyazlılar, final periyoduna 9 sayılık avantajla (57-66) girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı basketle 33. dakikada farkı 13 sayıya (59-72) çıkardı. Bu bölümden sonra basit hatalar yapan ve serbest atışlardan sadece 4 sayı bulabilen Anadolu Efes karşısında 23-4'lük seri yakalayan Real Madrid, karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.


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Anadolu Efes
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şaka gibi moralde gitti. son perıyota 10 sayı ıle girip ıkı kez maç verdik.

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