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Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 yenerek Süper Lig şampiyonu oldu

07.06.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 yenerek 15'inci şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 yenerek Süper Lig şampiyonu oldu

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Ülker Arena'da oynanan serinin üçüncü maçında Anadolu Efes rakibi karşısında 93-66'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Bu skorun ardından Anadolu Efes, Basketbol Süper Liginde 15'inci şampiyonluğuna ulaştı.

https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1401965175415226376

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-21 önde kapattı.

İkinci çeyrekte ise Anadolu Efes sarı lacivertli rakibi karşısında 23 sayı atarak soyunma odasına 32-44'lük skorla gitti. Fenerbahçe Beko bu çeyrekte yalnızca 7 sayı atabildi.

2'nci yarıya 8-0 seri ile başlayan Anadolu Efes, rakibi karşısında üstünlüğünü bu periyotta da 42-72'lik skorla devam ettirdi.

Son çeyrekte de üstünlüğü Fenerbahçe Beko'ya kaptırmayan Anadolu Efes, 93-66'lık skorla şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmada Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 30 sayı ile maçın en yüksek skorunu kaydetti. Fenerbahçe Beko'da ise Nando de Colo 19 sayı ile oynadı.

Bu sezon Euroleague'de de şampiyonluk kupasını kaldıran Lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe Beko karşısında sahasında oynadığı ilk 2 maçı da 111-71 ve 95-73 kazanmıştı.

Anadolu Efes daha önce 1978-79, 1982-83, 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09, 2018-19 sezonlarında da Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı.

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