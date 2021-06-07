Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 yenerek Süper Lig şampiyonu oldu

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Ülker Arena'da oynanan serinin üçüncü maçında Anadolu Efes rakibi karşısında 93-66'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Bu skorun ardından Anadolu Efes, Basketbol Süper Liginde 15'inci şampiyonluğuna ulaştı.

https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1401965175415226376

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-21 önde kapattı.

İkinci çeyrekte ise Anadolu Efes sarı lacivertli rakibi karşısında 23 sayı atarak soyunma odasına 32-44'lük skorla gitti. Fenerbahçe Beko bu çeyrekte yalnızca 7 sayı atabildi.

2'nci yarıya 8-0 seri ile başlayan Anadolu Efes, rakibi karşısında üstünlüğünü bu periyotta da 42-72'lik skorla devam ettirdi.

Son çeyrekte de üstünlüğü Fenerbahçe Beko'ya kaptırmayan Anadolu Efes, 93-66'lık skorla şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmada Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 30 sayı ile maçın en yüksek skorunu kaydetti. Fenerbahçe Beko'da ise Nando de Colo 19 sayı ile oynadı.