Anadolu Efes'in eski yıldızı Tyler Honeycut'ın polisle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği iddia edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde Sherman Oaks bölgesinde polisle çatışmaya giren eski NBA ve Anadolu Efes oyuncusu Tyler Honeycutt'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

TYLER HONEYCUTT KİMDİR?

Kariyerinde daha önce Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings ve Houston Rockets formalarını giyen 2,03 metre boyundaki oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini İsrail'in Nes-Ziona takımında yaşamıştı. Son olarak Rusya'nın Khimki takımında oynayan ABD'li oyuncu, burada bir de ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra Anadolu Efes'e transfer olmuş ve sonrasında tekrardan Khimky'e geri dönmüştü.

