Anadolu Efes kupasını aldı

Basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi 65-62 yenen Anadolu Efes, kupasını düzenlenen törenle aldı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeniden tasarlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti.
Lacivert-beyazlı oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11. kez kazanan Anadolu Efes'te oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçeli oyuncular ise madalyalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan aldı.
Maçın en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Doğuş Balbay seçildi. Doğuş Balbay'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.
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