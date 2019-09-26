HABER

Anadolu Efes kupasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:42 | Son Güncelleme

35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı

GAZİANTEP (AA) - Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Gaziantep Şahinbey Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti.

Lacivert-beyazlı oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12. kez kazanan Anadolu Efes'te oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Bekolu oyuncular ise madalyalarını Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

Maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon seçildi. Simon'a ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Deprem anında canını hiçe saydıDeprem anında canını hiçe saydı
İstanbul'daki depremİstanbul'daki deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Anadolu Efes basketbol Fenerbahçe Beko Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı

Deprem anında canını hiçe saydı

Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Hakkari'den kahreden haber

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi'nden tatil açıklaması

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Deprem uzmanı Doğan Perinçek'ten önemli deprem açıklaması

Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.