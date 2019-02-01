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Anadolu ezgileri, blues müzikle buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

ANADOLU ezgilerini blues müzikle buluşturan Erkan Oğur Anatolian Blues, Nilüfer Caz Tatili kapsamında konser verdi.

Anadolu ezgileri, blues müzikle buluştu

Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)- ANADOLU ezgilerini blues müzikle buluşturan Erkan Oğur Anatolian Blues, Nilüfer Caz Tatili kapsamında konser verdi. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum’daki konseri Nilüfer Belediye Başkan Vekili Turgay Erdem ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da izledi.
Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 4.'ncüsünü düzenlediği Nilüfer Caz Tatili, müziğin önemli isimlerini Bursalı sanatseverlerle buluşturuyor. Daha önce TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ve Kenan Doğulu’yu ağırlayan Nilüfer Caz Tatili bu kez Erkan Oğur Anatolian Blues’i ağırladı. BAOB Oditoryum’daki konseri Nilüfer Belediye Başkan vekili Turgay Erdem ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da izledi. Anadolu ezgilerini blues müzikle harmanlayan Erkan Oğur’a davulda Turgut Alp Bekoğlu, kontrbasta Kağan Yıldız, piyanoda Can Çankaya eşlik etti. Salonu dolduran Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir konser veren Erkan Oğur Anatolian Blues, gecenin finalini kopuzla yaptı. Kopuzu, piyano, kontrbas ve davulla buluşturan Erkan Oğur Anatolian Blues, ayakta alkışlandı. Nilüfer Belediye Başkan vekili Turgay Erdem de konserin sonunda Erkan Oğur’a çiçek vererek teşekkür etti.
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Anadolu ezgileri, blues müzikle buluştuAnadolu ezgileri, blues müzikle buluştuAnadolu ezgileri, blues müzikle buluştu

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