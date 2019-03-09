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Anadolu ezgilerini dünyaya sevdiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Okay Özdağ, "Dünyadan 81 Gitarist, 81 Anadolu Halk Ezgisi" projesiyle farklı yörelere ait türküleri sosyal medya aracılığıyla ulaştığı yabancı gitaristlere çaldırarak kayıt altına alıyor - Dr. Öğretim Üyesi Özdağ: - "ABD, Macaristan, Rusya, Meksika, Avustralya, Mısır, İran ve Vietnam gibi ülkelerde yaşayan müzisyenlere Anadolu'muzun ezgilerini çaldırdım. 81 gitariste ulaşana kadar projeme devam edeceğim"

FİKRET KAVĞALI - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Okay Özdağ, 6 ay önce başlattığı "Dünyadan 81 Gitarist, 81 Anadolu Halk Ezgisi" projesiyle Anadolu türkülerini dünyaya tanıtıyor.

Tüm illere ait en çok bilinen 81 türküyü derleyerek notalarını hazırlayan Özdağ, aralarında dünyaca ünlü gitaristlerin de bulunduğu müzisyenlerle sosyal medya aracılığıyla iletişime geçti.

Notaları müzisyenlere gönderen Özdağ, 6 ayda 43 ülkedeki müzisyene gitarıyla türkü çaldırarak kayıt altına aldı. Özdağ'ın, sosyal medyadan da paylaştığı performanslar, dünyanın birçok ülkesinde akademik çevrelerde de beğeni topladı.

Dr. Öğretim Üyesi Okay Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da her kentin kendine ait ezgilerinin olmasına ilgi duyduğunu, bu konuda bir proje üretmeye karar verdiğini söyledi.

"Dünyadan 81 Gitarist, 81 Anadolu Halk Ezgisi" projesini hayata geçirdiğini anlatan Özdağ, "Projem devam ediyor, şu ana kadar 43 ülkedeki müzisyene ulaştım. Her kıtadan ülke var. ABD, Macaristan, Rusya, Meksika, Avustralya, Mısır, İran ve Vietnam gibi ülkelerde yaşayan müzisyenlere Anadolu'muzun ezgilerini çaldırdım. 81 gitariste ulaşana kadar projeme devam edeceğim." diye konuştu.

- "En az 2 bin türkü dinledim"

Özdağ, genellikle gitara uyabilecek türküleri seçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sadece türküleri seçmem 4 yıl sürdü. Bu hayalim çocukluğumda başlamıştı. 81 türküyü seçene kadar en az 2 bin türküyü dinledim. Ulaştığım gitaristler de böylesi bir projede oldukları için mutluluk duydu. Dünyanın her yerinde bir ses getirdi. Dünyanın neresine gitsem bir kahve içebileceğim dostluklar edindim. Çalışmam kültürlerin, bağların, seslerin ve insanların müzik yoluyla bir araya gelişi oldu. En güzel yönü o güzelliği paylaşmak. Yerel müzikal değerler ölçeğini genişletmek ve bütün dünyaya tanıtmak çok önemli."

Projeyi 3 ay sonra tamamlamayı hedeflediğini anlatan Özdağ, müzisyenlerle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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