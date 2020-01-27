HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Anadolu Farm' davası sanığı Karademir: Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim

'Anadolu Farm' davası sanığı Karademir: Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında olduğu 1'i firari, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

'Anadolu Farm' davası sanığı Karademir: Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında olduğu 1'i firari, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, ticaret yapmak istediğini belirten İsa Karademir, "Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim. Mağdur oldum. Yaptığım işe güvendiğim için de kaçmayı düşünmedim" dedi.
Kayseri'de internet üzerinden faaliyet yürüten 'Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir ile yöneticileri ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerden para topladıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 278 sayfalık iddianameyle haklarında dava açılan 1'i firari 41 sanıklı davanın daha önceki duruşmalarında tutuklu 7 sanıktan 6'sı tahliye edildi. Tek tutuklu sanık İsa Karademir kaldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 4'üncü duruşmaya, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'dolandırıcılık' ve 'suça iştirak etmek' suçlarından tutuklu yargılanan İsa Karademir ile tutuksuz sanıklar Yusuf Ö., Yusuf B. ve Emre K. ile şikayetçi Bülent Ç., Ferdi K. ve Mustafa Ç. katıldı.
Savunmasında, dolandırma kastı olmadığını öne süren İsa Karademir, "Ticaret yapmak istedim. Başka örnekleri önümde vardı. Fransching sistemini araştırdım. Dolandırıcılık yapacak bir insan mesleğinden istifa edip, bu sisteme girer mi? Son ana kadar direndim. Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim. Mağdur oldum. Yaptığım işe güvendiğim için kaçmayı düşünmedim" dedi.
Şikayetçi olduklarını belirten mağdurlar ise, oyunu sosyal medya üzerinden öğrendiklerini ve para yatırdıkları için mağdur olduklarını söyledi.
Mahkeme, İsa Karademir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Bilecik’te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyorBilecik’te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon TL daha ödenek

Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine yeni ödenek

Denizli'de amaç paraşütü kazası! Travertenlere düştü

Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü!

Haluk Levent'ten yardım istediler! İkbal'in kulaklarına kavuşması için 250 bin lira lazım

Kulaklarına kavuşsı için Haluk Levent'ten yardım istediler!

Bartın'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Depremin ardından yollarda dev yarıklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.