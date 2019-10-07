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'Anadolu Farm' davasında, 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, internette sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan 'Anadolu Farm' firması kurucusu İsa Karademir'in de (29) aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

'Anadolu Farm' davasında, 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, internette sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan 'Anadolu Farm' firması kurucusu İsa Karademir'in de (29) aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Karademir restoran açma hedefinin bulunduğunu söyleyerek, "Dolandırıcılık kastım olsa yurt dışından ifade vermeye gelmezdim" derken, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İnternet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması kurucusu İsa Kardemir ile yönetici ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında şirket kurucusu İsa Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 'Anadolu Farm' ile ilgili hazırlanıp mahkemece kabul edilen 278 sayfalık iddianame ile haklarında dava açılan sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşmasında Fehmi Ö., Onur Tolga Y. ve Remzi T. tahliye edildi.
'DOLANDIRIP KAÇMAYA ÇALIŞMADIM'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'dolandırıcılık' ve 'suça iştirak etmek' suçlarından yargılanan 4 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. Duruşmada, İsa Karademir, "Restoran açma hedefim vardı. Dolandırıcılık kastım olsa yurt dışından ifade vermek için gelmezdim. Bu süreçte hesaplarımız blokeliydi. Ödeme yapmak için her türlü çabayı gösterdim. Dolandırıp kaçmaya çalışmadım" diye konuştu. Diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

'Anadolu Farm' davasında, 4 sanığın tutukluluğuna devam kararı

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