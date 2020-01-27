"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla haklarında dava açılan, Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in tutuklu olduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İsa Karademir, tutuksuz yargılanan Emre Kılıç, Yusuf Özkan ve Yusuf Baran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki B.Ç, ifadesinde, firmanın banka hesabına 25 bin lira yatırdığını iddia ederek, "Bu yapıya üye olduğumdan itibaren tarafıma 9 bin lira ödeme yapıldı. Bunun dışında başka para alamadım. Mağduriyetim giderilmedi, şikayetçiyim." dedi.

Müştekilerden F.K. ise firmaya 26 bin lira yatırdığını, parasını alamadığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme savcısı, ara mütalaasında, Karademir'in tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık İsa Karademir, ticaret yapmayı amaçladığını, kimseyi dolandırma gibi bir kastı olmadığını öne sürdü.