Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün Anadolu fitnecilerin gözüne çok büyük gözüküyor. 'Biz bu Anadolu'yu bitirmiştik ama şimdi düştüğü yerden kalktı ve yeniden canlandı. Yeniden içlerine fitne sokalım, tekrar parçalayalım' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Anadolu düşerse Anadolu'dan çıkmış diğer ülkeler de zaten düşer. Dünyada tek bir İslam ülkesi kalmaz." dedi. Kütahya'da sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'yu düşürüp parçalamak için yeniden fitne çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde milletle el ele vererek çok güzel işler yapılabileceğini belirterek, "Bizler, veren el oldukça milletimizin dünya çapındaki değeri çok daha fazla artacak. Çünkü veren el olmak, Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette bize verilen en önemli emirlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de 250 kadar ayette infaktan yani karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek vermekten bahsediliyor." diye konuştu.

Camilerin, hayır müesseselerinin sürekli artmasının milletin veren el olmasının bir sonucu olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Pek çok yerde Kur'an kurslarımız yükseliyor. İçinde cıvıl cıvıl hafızlık yapan gençler, çocuklar var. İllerimizin, ilçelerimizin manevi hayatının dinamik olmasının arka planında Kur'an-ı Kerim eğitimi yatıyor." ifadesini kullandı. - "Suriye'ye her gün 100 bin ekmek yardımı" Erbaş, bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının "Vekaletle Kurban Kesim Programı"na 430 bin 8 kurban hissesi bağışlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Allah'a şükür 145 ülkede kurban hisselerini dağıtmak nasip oldu. Gittiğimiz her ülkede vakıf gönüllülerimizin kurban hisselerini götürdükleri evlerde yaşadıklarını dinlediğimizde gözlerimizin yaşarmaması mümkün değil. Önümüzdeki yıl daha fazla sofraya, haneye kurban bağışlarınızı ulaştırma noktasında gayretimizi iki katına çıkarmamız lazım. Sizlerin de yapmış olduğu pek çok hayır faaliyetinin olduğunu biliyoruz ve iftihar ediyoruz. Bizim milletimizin özünde, yaradılışında var. Çünkü medeniyetimiz, vakıf medeniyetidir. Vakıf anlayışının banisi Peygamberimiz olduğu için ve onun ilham aldığı kaynak da Kur'an-ı Kerim olduğu için milletimiz bunun bereketini görüyor."

Türk milletinin ve devletinin tarih boyunca hep mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını anlatan Erbaş, "Onların duasıyla ayakta kalmışız. Bugün de onların duasıyla ayakta kalacağız inşallah. Nerede bir mazlum var, onların yanındayız. Suriye'de büyük bir zulüm var. Bu yıl sadece o bölgede Türkiye Diyanet Vakfı, her gün insanlara 100 bin ekmek ulaştırdı ve her gün 15 bin sofra kurdu." ifadelerini kullandı. - "Onlar bizim zenginliklerimizdir" Erbaş, sömürgeci devletlerin, yıllar önce koskoca devletlerin içine fitne sokarak onların bölünmesine ve parçalanmasına sebep olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün bu fitneyi devam ettiriyorlar. Bir devletten 50 devletçik ya da 50 ayrı parça çıkarmışlar. Bugün Anadolu da fitnecilerin gözüne çok büyük gözüküyor. 'Biz bu Anadolu'yu bitirmiştik ama şimdi düştüğü yerden kalktı ve yeniden canlandı. Yeniden içlerine fitne sokalım, tekrar parçalayalım' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Anadolu düşerse Anadolu'dan çıkmış diğer ülkeler de zaten düşer. Dünyada tek bir İslam ülkesi kalmaz. Bunun için tefrikadan uzak, çok çalışmamız lazım. Hangi mezhepten, meşrepten olursak olalım farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Yeter ki istismar ederek, kendine yönelik menfaat içerisinde olmasın. Onlar bizim zenginliklerimizdir."