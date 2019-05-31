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Anadolu Gençlik Derneği, Suudi Arabistan'daki idam kararlarını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 02:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'daki idam kararları İstanbul'da protesto edildi.

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da 3 siyasi tutuklu için verilen idam kararı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından protesto edildi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan AGD üyeleri, atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan derneğin İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, dünyanın barışa ve huzura olan ihtiyacının artarak devam ettiğini belirterek, sömürü ve çatışmadan beslenen güç odakları yüzünden tüm dünyada bir ahlak ve medeniyet krizi yaşandığını dile getirdi.

Genç, başta Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinin, tüm insanlık için güvenli bir liman oluşturmakla mükellef olduğunu kaydederek, "Sömürü ve çatışmadan beslenen güç odakları, İslam ülkelerinin bir araya gelmemeleri, hak ve adalet ekseninde güç birliği yapmamaları, bölgenin işgalci unsurlarından İsrail'e karşı bir blok oluşturmamaları için ellerinden geleni yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın, aralarında İslam alimi Selman el-Avde'nin de bulunduğu üç siyasi tutukluyu ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığını aktaran Genç, şunları söyledi:

"Biz, İslam ülkelerinin siyasi infazlarla değil, hukukun üstünlüğü ile hak ve adaleti gözetme çabasıyla, barışı tesis etme çabasıyla dünya gündeminde yer alması gerektiğine inanıyoruz. Gazetecilere, duyarlılık sahibi kişilere, kanaat önderlerine yönelik tutuklamaların ve idamların artmasının Müslümanların birlikte yaşamasına bir faydası olmayacaktır. İslam ülkeleri Cemal Kaşıkçı vakasında olduğu gibi izahı sıkıntılı meselelerle gündeme gelmemelidir."

Genç, müslümanların fitneye karşı uyanık olmaları gerektiğini belirterek, dünyayı içinde bulunduğu ahlak ve medeniyet krizinden çıkaracak yolun güçlü bir İslam toplumu ve İslam Birliği'nin tesisinden geçtiğini vurguladı.

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