Anadolu Gençlik Derneğinden Keşmir protestosu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, "Hindistan’ın kabul edilemez uygulama ve kararlarıyla Keşmir bir ateş hattı olmak yolunda ilerlemektedir." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Hindistan Konsolosluğu önünde Keşmir'in statüsüne yönelik protesto gösterisi gerçekleştirdi.

AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, yaptığı açıklamada, Keşmir'in geleceğine Keşmir halkının karar vereceğini söyledi.

Keşmir'in, Pakistan, Hindistan ve Çin arasında yer alan, halkının çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir bölge olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Keşmir, 24 Ekim 1945’de kurulan Birleşmiş Milletlerin 'Çözülmemiş Sorunlar' listesindedir. Keşmir sorunu nedeniyle Pakistan ve Hindistan arasında bugüne kadar 3 kez savaş yaşanmıştır. Bugün Keşmir topraklarının büyük bir kısmı Hindistan işgali altındadır. Son günlerde yaşanan sıcak gelişmelerle Keşmir’de insani bir kriz kapının eşiğindedir. İşgal altındaki Keşmir’de Müslüman halk için zaten şartlar çok zordu, Hindistan’ın kabul edilemez uygulama ve kararlarıyla Keşmir bir ateş hattı olmak yolunda ilerlemektedir. Keşmir sorununun çözümü için öncelikle Keşmir halkı bir nesne olarak görülmemelidir. Keşmir’in geleceğine ve statüsüne Keşmir halkı karar vermelidir."

Türkiye hükümetinin, Keşmir halkının sesine ses olması gerektiğini ifade eden Genç, Keşmir halkıyla dayanışma imkanlarının artırılması ve bölgede çözüme dair daha etkin bir politika izlenmesinin önemine değindi.

