HABER

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin:”Doğru olan bütün gıdalar birlikte tüketilebilir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gastronomi Çalıştayı’ nda et ile birlikte tüketilebilecek otlar hakkın da bilgiler veren Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin, ”Doğru olan bütün gıdalar birlikte tüketilebilir” dedi.Bilinçsiz ve yol kenarında yetişen otların dünyanın en kıymetli bitkisi de olsa zehirli hale geleceğini söyleyen Adnan Şahin, “Otun yanına yakışan en güzel et bence doğru yapılmış, doğru seçilmiş, doğru beslenmiş, doğru pişirilmiş her et her otun yanına yakışır.

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin:”Doğru olan bütün gıdalar birlikte tüketilebilir”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gastronomi Çalıştayı’ nda et ile birlikte tüketilebilecek otlar hakkın da bilgiler veren Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin, ”Doğru olan bütün gıdalar birlikte tüketilebilir” dedi.
Bilinçsiz ve yol kenarında yetişen otların dünyanın en kıymetli bitkisi de olsa zehirli hale geleceğini söyleyen Adnan Şahin, “Otun yanına yakışan en güzel et bence doğru yapılmış, doğru seçilmiş, doğru beslenmiş, doğru pişirilmiş her et her otun yanına yakışır. Bütün otlar ve bir daha tekrarlıyorum doğru otlar, doğru etler, balıklar ve tavuklarla yan yana gelebilir. Orada tek bir şart koşuyorum ben, usta eller dediğimiz eller vardır ve et çengelde asılı bir şeydir, el dokunur bambaşka bir şey olur. Anteplilerin çok güzel bir sözü vardır, ciğeri et yapan da hanım, eti ciğer yapan da hanımdır. El çok özel bir ürünü berbat da edebilir ve çok berbat bir ürünü çok özel hale getirebilir. Bu öğreti bin yıllık bir gelenek ve bütün soruların cevabı Anadolu gibi 14 bin yıllık bir coğrafya da var. Yeter ki bunu öğrenmek isteyelim. Burada insanlar 10 bin yıl yaşamışlar ve bir otun nasıl yenmesi gerektiğini, nasıl toplanması gerektiğini öğrenmiş. Bunları daha uzun yıllara aktarabilmek için, iyi öğrenmek zorundayız. Bildiğiniz zaman elinizde bir makasla 3 günde kendinize yetecek kadar otu toplarsınız. Araçların geçtiği yol kenarlarında ot toplanırsa, dünyanın en kıymetli otu da olsa zehirli hale gelir. Çünkü oradaki bütün gazları ve pislikleri bünyesine topluyor ve biz de tüketiyoruz. Midyenin denizin altında civa toplaması gibidir bu” dedi.
Cüneyt Asan ise et ile birlikte tüketilecek en güzel sebzenin ıspanak olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Eğer ızgara yapacaksanız patates gibi sebzeler olabilir ama ot olarak derseniz yine ıspanaktır. Bütün dünyaya baktığınızda da patates ve et birlikte olunca protein, karbonhidrat gibi değerlerin dengesini korumak için beraber tüketilebilir. Tarladan başlayarak ürünün takip edilmesini sağlayan bir sistem getirildi şimdi. Bu önemli bir tedbir ama gıda sektöründe hiçbir zaman yeterli diye bir şey yoktur insanların bilinçli olarak tükettiği her şey sağlıklı ve uyumludur.”

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
‘Kayseri Gastronomi Çalıştayı’na ünlü şefler damga vurdu‘Kayseri Gastronomi Çalıştayı’na ünlü şefler damga vurdu
TÜGVA’dan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepkiTÜGVA’dan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.