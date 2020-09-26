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Anadolu Hisarı’ndaki orman yangınına müdahale sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:51 | Son Güncelleme

Anadolu Hisarı’nda büyük çaplı orman yangını çıktı.

Anadolu Hisarı’nda büyük çaplı orman yangını çıktı. Yangına hem karadan hem havadan helikopterle müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzüne yayılan yoğun duman İstanbul’un Avrupa Yakasından dahi görülüyor.
Beykoz’da Anadolu Hisarında saat 16.35 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken aynı zamanda havadan helikopterle de müdahale edildiği öğrenildi. Yangının aynı zamanda yerleşim yerlerine sirayet etme ihtimalinin olduğu da öğrenildi. Büyük çaplı yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun duman yayıldı. Yayılan dumanlar, İstanbul’un Avrupa Yakasından dahi görüldü.

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