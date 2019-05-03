HABER

Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği'nden AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

Aralarında yükseköğrenim için Türkiye'de bulunan yabancı uyrukluların da yer aldığı bir grup öğrenci, ajans haberciliğiyle ilgili bilgi edinmek amacıyla Anadolu Ajansını ziyaret etti

Türkiye'de yükseköğrenimini sürdüren yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu bir grup öğrenci, ajans haberciliğiyle ilgili bilgi almak amacıyla Anadolu Ajansına ziyarette bulundu.

Öğrenciler, Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü "Akademi Nesli Projesi" kapsamında ajansın genel müdürlük binasında AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu tarafından kabul edildi.

Konferans Salonu'nda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mutanoğlu, ajansın faaliyetlerine ilişkin öğrencilere bilgi verdi.

- "Bizim için hayatın merkezinde insana faydalı olmak vardır"

Mutanoğlu, yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansının felsefesinin merkezinde insan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tam merkezinde insanın olduğu, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dediğimiz o felsefe var. Bizim için hayatın merkezinde insan, insanın gözyaşını dindirmek, insana faydalı olmak vardır. Diyor ki 'İnsanlara en hayırlı olan onlara en fayda verendir.' Biz de insanlara faydalı olmak için uğraşıyoruz. Örneğin Filistin'le ilgili haberlerimizin merkezi Filistin'in özgürleşmesi, Filistinli insanların da özgür olarak kendi ülkelerine sahip olmasıdır. Irak ile ilgili haberlerimizde de tamamen bu var, Iraklı insanlar daha mutlu olsunlar."

Türkiye'deki kurum ve kuruluşların daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir dünya kurmak için uğraştığını ifaden eden Mutanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah sizler de hangi işi yaparsanız yapın, mühendislik, gazetecilik, halkla ilişkiler okuyun, hangi işi yaparsanız yapın, kendi ülkeniz, kendi insanlarınız, kendi coğrafyanız için çalışın. Sadece kendinize çalışmayın. Çünkü kendinize çalışırsanız kimseye faydanız olmaz. Mutlaka fotoğrafı büyük düşünün. 'Ben, ülkem için ne yapabilirim?' deyin."

Program sonunda gazetecilik bölümünde okuyan öğrencilere "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı"nı hediye eden Mutanoğlu'na derneğin yetkilileri de çini vazo takdim etti.

AA Fotoğraf Haberleri Editörü Fırat Yurdakul ve AA Görüntülü Haberler Editör Yardımcısı Mehmet Rıza Marufoğlu da Görüntülü Haberleri ziyaret eden öğrencilere ajansın fotoğraf ve görüntü akışını anlattı.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar varMHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var
TÜRSAB'dan Büyükelçilere Bursa gezisiTÜRSAB'dan Büyükelçilere Bursa gezisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Fotoğraf Haberleri Editörü Fırat Yurdakul AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğ AA Görüntülü Haberler Editör Yardımcısı Mehmet Rıza Marufoğlu

En Çok Okunan Haberler

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.