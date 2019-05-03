Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği'nden AA'ya ziyaret

"Tam merkezinde insanın olduğu, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dediğimiz o felsefe var. Bizim için hayatın merkezinde insan, insanın gözyaşını dindirmek, insana faydalı olmak vardır. Diyor ki 'İnsanlara en hayırlı olan onlara en fayda verendir.' Biz de insanlara faydalı olmak için uğraşıyoruz. Örneğin Filistin'le ilgili haberlerimizin merkezi Filistin'in özgürleşmesi, Filistinli insanların da özgür olarak kendi ülkelerine sahip olmasıdır. Irak ile ilgili haberlerimizde de tamamen bu var, Iraklı insanlar daha mutlu olsunlar."

Mutanoğlu, yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansının felsefesinin merkezinde insan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

- "Bizim için hayatın merkezinde insana faydalı olmak vardır"

Öğrenciler, Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü "Akademi Nesli Projesi" kapsamında ajansın genel müdürlük binasında AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu tarafından kabul edildi.

Türkiye'de yükseköğrenimini sürdüren yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu bir grup öğrenci, ajans haberciliğiyle ilgili bilgi almak amacıyla Anadolu Ajansına ziyarette bulundu.

Türkiye'deki kurum ve kuruluşların daha güzel, müreffeh ve huzurlu bir dünya kurmak için uğraştığını ifaden eden Mutanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah sizler de hangi işi yaparsanız yapın, mühendislik, gazetecilik, halkla ilişkiler okuyun, hangi işi yaparsanız yapın, kendi ülkeniz, kendi insanlarınız, kendi coğrafyanız için çalışın. Sadece kendinize çalışmayın. Çünkü kendinize çalışırsanız kimseye faydanız olmaz. Mutlaka fotoğrafı büyük düşünün. 'Ben, ülkem için ne yapabilirim?' deyin."

Program sonunda gazetecilik bölümünde okuyan öğrencilere "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı"nı hediye eden Mutanoğlu'na derneğin yetkilileri de çini vazo takdim etti.

AA Fotoğraf Haberleri Editörü Fırat Yurdakul ve AA Görüntülü Haberler Editör Yardımcısı Mehmet Rıza Marufoğlu da Görüntülü Haberleri ziyaret eden öğrencilere ajansın fotoğraf ve görüntü akışını anlattı.

