"Anadolu irfanını, batının ışıltılı plastik değerleriyle değişmemeliyiz"

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Varlıkların bir ruhu olmalı. Bu ruh, Anadolu irfanıdır. Biz Anadolu irfanını, batının ışıltılı plastik değerleriyle değişmemeli, korumalıyız. Büyütmemiz gereken en değerli şeylerden birisi bu." dedi.

Ünal, Şehitkamil Kültür Merkezi'ndeki gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, gelişen teknolojiyle günümüzde dijital dönüşümün önemli bir unsur haline geldiğini söyledi.

Dijital dönüşümün toplum üzerindeki etkilerine değinen Ünal, toplumlar için dijital dönüşümün fırsatları olduğu kadar bazı tehlikelerinin de olduğunu, o yüzden iyi analiz yapılması gerektiğini vurguladı.

Şu anda herkesin cep telefonlarından internete bağlanıp sosyal ağlara bağlanabildiğini ve ortalama herkesin günde 3 saati internette geçirdiğini, bazı gençlerde ise bu rakamın 9-10 saate çıkabildiğini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"İşte internet bağımlılığı da böyle ortaya çıkıyor. İnsanların bir kısmı 3 dakikada, bir kısmı da 5 dakikada bir telefona bakma gereği duyuyor. Bu da zamanla zihinsel aktivitemizi oluşturuyor. Bu anda da yaratıcılık kaybolup gerçeklikten kopmaya başlıyoruz. Bana göre insan için en tehlikeli şey de gerçeklikten kopmaktır."