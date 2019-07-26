Anadolu Isuzu, araçlarında Castrol'u tercih etmeye devam edecek

Arıkan, "Markamızı toplu ulaşım sektöründe ve yük taşıma segmentinde sürekli daha iyi bir konuma getirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi büyütmek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak amacıyla kurduğumuz ortaklıklar büyük önem taşıyor. Ticari araç motor yağları segmentinde lider olan Castrol ile yaptığımız bu anlaşma her zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir örneği." diye konuştu.

Tedarikçilerin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Arıkan, "Ar-Ge önemli, bütün birimlerimizin çalışanlarımızın katkısı çok önemli ama esas tabii bizim bir de tedarikçilerimiz var. Tedarikçilerimizin hem geliştirmelerde hem de müşterileri süreçlerini yürütülmesinde çok ciddi katkısı oluyor. Bugün de onlardan biri. Bizim Castrol ile çok uzun senelerdir iş birliğimiz var ve bunu daha da ileriye taşımanın mutluluğu içindeyiz. Ben eminim ki ileride sosyal sorumluluk alanında ve birçok alanda da bu işbirliğimiz artacak." dedi.

- "İş birlikteliğimizi 5 yıl daha uzatmaktan dolayı mutluyuz"

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül ise 1998 yılından bu yana Anadolu Isuzu ile iş birliklerini sürdürdüklerini ve bunun merkezinde teknoloji ve müşteri önceliğinin bulunduğunu kaydetti.

Karagül, dünya genelindeki 7 Ar-Ge merkezinde her yıl yüzlerce yeni ürün geliştiren ve test eden bir marka olarak dünyanın lider araç üreticileri ile onlara özel motor ve motor yağları geliştirdiklerini dile getirdi.