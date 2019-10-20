Anadolu Isuzu, geleceğin çevreci araçlarını görücüye çıkardı

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Busworld Brüksel 2019'a, 3'ü dünyada ilk kez lanse edilen 9 farklı aracıyla katıldı. Fuarın 6. Hall ve 638 numaralı standında Novociti Volt orta menzil, Novociti Volt uzun menzil ve Citivolt 12 ismindeki elektrikli araçlarıyla ilk kez boy gösteren Anadolu Isuzu, CNG sistemine sahip Interliner 13 CNG aracını ziyaretçileriyle buluşturdu. Isuzu Visigo Hyper, Turquoise, Citiport 18, Citiport 12 Hyper, Novociti Volt (orta menzil), Novociti Volt (Uzun Menzil), Interliner 13 CNG, Citivolt 12 ve Novo Cabrio modellerini burada sergileyen Anadolu Isuzu, Avrupa'daki değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği elektrik ve CNG sistemlerine sahip yeni nesil çevreci araçlarına ilk kez burada yer verdi. Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otobüs ve midibüs üretiminde dünyada iddialı üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kendilerinin de Anadolu Isuzu olarak midibüs ihracatındaki liderliklerini koruduklarını söyledi.

Kurum olarak güzel çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Koçak, "Global marka olma yolunda ilerlerken güçlü Ar-Ge yapımızla sürekli yeni araçlar üretiyor ve toplu ulaşıma ideal çözümler sunuyoruz. Gelecek dönemde de yeni araç yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Busworld 2019'da özellikle elektrikli ve CNG araçlarımızla alternatif enerji sistemlerine sahip araçlarımızı sunuyoruz. Standımızda 3'ü dünyada ilk kez lanse edilen toplam 9 modelimizle Busworld'de Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. - "2020'de ihracat yaptığımız ülke sayısını 60'a çıkarmayı planlıyoruz" Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da tüm dünyadan ticari araç devlerinin yakından izlediği bu önemli organizasyonda, Türkiye'nin ticari araç markası olarak 3'ü dünyada ilk kez lanse edilen toplam 9 modelle katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Anadolu Isuzu olarak yurt dışındaki distribütörleri ve hızlı servis imkanlarıyla dünyada tercih edilen markalar arasında üst sıralarda yer aldıklarını belirten Arıkan, "Sağlam ve sürdürülebilir ihracat yapılanmamız sayesinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 60'a çıkarmayı planladığımız 2020 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yeniliğe ve yatırıma olan tutkumuzla geliştirdiğimiz araçlarımızı önümüzdeki yıllarda da sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Gürcistan'ın Tiflis Belediyesi'ne satışını yaptıkları 220 adetlik Novociti Life'ın teslimatında 100 adete geldiklerini bildiren Arıkan, kalanını da yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi. Arıkan, bu kadar büyük olmasa da daha küçük teslimatları bulunduğunu ifade ederek, "Mesela Fransa'da çok teslimatlarımız var. Azerbaycan'da, birçok ülkede teslimatlarımız var. Gürcistan gibi takip ettiğimiz çok büyük, benzer ihaleler var. Onlar da olumlu sonuçlanırsa önümüzdeki seneye olumlu etkileri olacaktır." dedi. - "1 Ekim'de başlayan faiz kampanyasından olumlu geri bildirim alıyoruz" Tuğrul Arıkan, otomotiv sektöründeki teşvik paketinden ticari araç tarafının da yararlandığını hatırlatarak, devletin desteğinin ardından kendilerinin de buna katkı sağladığını söyledi. Arıkan, 0,49-0,69 arası 24 aydan 60 aya kadar opsiyonlar koyduklarını belirterek, "Bu paket çok faydalı oldu. Çünkü yaklaşık 1,5 senedir faizdeki artış nedeniyle piyasa olumsuz etkilenmişti. 1 Ekim'de başlayan faiz kampanyasının ilk geri bildirimlerini yeni alıyoruz. İlk geri bildirimler olumlu. Önemli bir başvuru var. Kamu bankalarının çok önemli desteği var. Şu anda ilk 15 gün oldu. İlk kampanya verileri cesaret verici. Üreticilere fayda sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Elektrikli ve CNG sistemli Isuzu araçları öne çıktı Verilen bilgiye göre, midibüs segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Isuzu Novociti Volt, Busworld Brüksel 2019 Fuarı'nda, menzil ve yolcu kapasiteleri farklılık gösteren iki versiyonuyla yer alıyor. Satışlarına 2018 yılında başlanan ve birçok ödül kazanan dizel Novociti Life aracının elektrikli versiyonu olan Novociti Volt, tam elektrikli sürüş sistemiyle oldukça sessiz olmakla beraber sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde bulunuyor. AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems) sayesinde yayaların güvenliği için gürültü kirliliği yapmayan yapay bir motor sesi çıkaran Novociti Volt, bu sayede yayaların aracı fark etmesini sağlayarak riskli durumları engelliyor. Novociti Volt'un üzerinde konumlandırılmış olan piller, 200 kilovatsaatlik batarya kapasitesiyle araca 270 kilometreye kadar menzil imkanı sağlıyor. Pil paketlerinin tavanda pozisyonlandırılması, aracın menzilinin artırılıp azaltılması projelendirilebiliyor. Aracın arka tarafında konumlandırılan elektrik motoru ise 240 kilovatlık (kW) motor gücü ve 2 bin 300 newton/metrelik (Nm) tork değerine sahip bulunuyor. Garanti kapsamında, pil ömrünün 5 yıl veya 250 bin kilometre boyunca yüzde 70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor.

Araç tek şarj soketinden AC (22 kW) ve DC (140 kW) tipte şarj edilebiliyor. 600 V'lik operasyon voltajıyla 2 saate kadar düşürülebilen hızlı şarj (DC) imkanının yanında ev tipi prizden 8 saate kadar şarj edilebilme (AC) imkanı da sunuluyor. Novociti Volt'un hızlı şarj dolum sistemi sayesinde 10 dakika içerisinde, 140 kW güçle 30 kilometre veya 200 kW güçle 50 kilometre menzil imkanı sağlanabiliyor. Günde bir kez uygulanmak şartıyla 10 dakikalık bu ekstra hızlı dolum pil ömrüne olumsuz etki etmiyor. Novociti Volt aracının üzerinde 3 adet güneş paneli bulunuyor. Bu güneş panelleri tüm düşük gerilim (24 V ile çalışan) ekipmanlarına destek sağlıyor. Böylece araç menzili de desteklenmiş oluyor. Araçta bulunan "A-Connect" telematik sistemiyle araç hızı, batarya seviyesi, enerji tüketimi, gaz ve fren pedal pozisyonu gibi değerler analiz edilerek filoların ve şirketlerin verimliliğini artırmaya yönelik çözümler sunulabiliyor. Aynı zamanda sürücü hataları görüntülerle raporlanarak sürücünün puanı belirleniyor ve sonucunda tüm analizler bir araya getirilerek şoför karnesi oluşturuluyor. Böylece operatörler, operasyon maliyetlerini düşürecek önlemler alabiliyorlar.

- Garanti kapsamında pil ömrü 8 yıl veya 400 bin kilometre Stantta sergilenen diğer elektrikli araç olan Citivolt 12, 12 metre uzunluğa ve batarya elektrikli (BEV) sürüş sistemine sahip bulunuyor. Araç, 30 koltuk ve 60 ayakta yolcuyla 90 kişiye kadar toplu ulaşım imkanı sağlıyor. Citivolt'un alçak tabanlı monokok gövdesi ve yana eğilme (Kneeling) sistemi engelli ve öncelikli yolcuların araca kolay erişebilmesine imkan sağlıyor. Aracın üzerinde konumlandırılmış olan lityum iyon piller, 351 kilovatsaatlik batarya kapasitesiyle 300 kilometreye kadar menzil imkanı veriyor. Aracın arka tarafında konumlandırılan Siemens elektrik motoru ise 160 kW'lik motor gücü ve bin 400 Nm'lik tork değerine sahip bulunuyor. Garanti kapsamında, pil ömrünün 8 yıl veya 400 bin kilometre boyunca yüzde 70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor. Pil paketi için sunduğu sıvı soğutma sistemi sayesinde araç her iklimde kolayca hizmet verebiliyor. Aracın bataryası DC tipte şarj ünitesinden maksimum 120 kW'a kadar güç sağlanabilecek şekilde şarj edilebiliyor. Citivolt 12 de 600 V'lik operasyon voltajıyla 4 saate kadar düşürülebilen hızlı şarj imkanı da sunuluyor. Araçta bulunan rejeneratif frenleme sistemi sayesinde, frenleme ve ivmelenerek kayma esnasında açığa çıkan enerji ortalama yüzde 30 oranında geri elektrik enerjisine çevrilerek geri kazanılabiliyor.

- CNG aracı, 320 beygirlik motor gücüne ve bin 356 Nm'lik tork kuvvetine sahip Stantta bulunan Cummins motoru entegre edilmiş Interliner 13 CNG aracı ise Anadolu Isuzu'nun 12 metre ve üstü servis ve turizm segmentinde piyasaya süreceği ilk araç olma özelliğini taşıyor. Interliner 13 CNG, özellikle Avrupa pazarında servis aracı, okul otobüsü ve kısa mesafeli şehirler arası ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Orta kısımda ayakta yolcu ve tekerlekli sandalye alanı bulundurmasından ötürü Class 2 araçlar kategorisinde yer alan Interliner 13 CNG (Compress Natural Gas) motorunun sunduğu düşük emisyon seviyesi, sessiz sürüş imkanı ve daha verimli yakıt tüketimi gibi temel özellikleri bulunuyor. Interliner 13 CNG'nin sahip olduğu 5 adet Tip-3 CNG tankı, toplamda bin 520 litrelik hacim sunuyor. 6 silindirli Cummins motora sahip olan 13 metrelik CNG aracı, 320 beygirlik motor gücüne ve bin 356 Nm'lik tork kuvvetine sahip bulunuyor. Araçta ön ve orta kısmında olmak üzere iki servis kapısı yer alıyor.