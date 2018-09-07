Anadolu Isuzu, IAA Hannover Fuarı'nda yeni model tanıtımı

Bu yıl fuarda 5 yeni aracının tanıtımını yapacak olan Anadolu Isuzu, 11. hall ve G30 standında yer alacak.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın merakla beklediği IAA Hannover Ticari Araç Fuarı, bu yıl 20-27 Eylül'de düzenlenecek.

Citiport 18, yüksek yolcu kapasitesine sahip, özellikle yoğun hatlarda hizmet verebilecek yapısıyla başta Doğu Avrupa olmak üzere tüm yurt dışı pazarlarında ve Türkiye’de Hannover Fuarı sonrasında müşterilerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Isuzu standında sergilenecek bir diğer önemli otobüs ise Citiport’un 9.0 lt’lik yeni HyPer versiyonu. Arazi şartları bakımından dik yokuşlara sahip olan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'deki belli başlı şehirlerde de ihtiyaçları karşılayabilecek Citiport 12 HyPer, 340 PS ve 1485 Nm performans değerlerine sahip olacak.

Dünyada ve Türkiye’de Busworld 2018 Fuarı sonrası satışa sunulan ve pazara girdiğinden itibaren Anadolu Isuzu’nun en fazla satışa sahip modellerinden biri olan Isuzu Novociti Life ise yeni Premium donanımıyla ilk kez IAA Hannover 2018’de sergilenecek.

Yeni Isuzu Novociti Life Premium, daha çok tasarımsal ve konfor artırıcı bir dizi değişiklikleri kapsıyor. Avrupa’yla birlikte Türkiye’de de satışına başlanacak olan Novociti Life Premium, ısıtmalı sürücü koltuğu, ahşap görünümlü zemin, şerit uyarılı titreşimli direksiyon, yeni tasarıma sahip far ve stop lambaları, yeni torpido, yeni tavan kaplamaları, yeni yolcu koltuğu deseni, yolcu dayanma alanları ve 3’lü tutamaklar gibi eklentilerden oluşuyor.