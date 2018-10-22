Anadolu Isuzu, yeni markası AOS ile Busworld Moskova’da

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, 23-25 Ekim'de Moskova’da düzenlenecek olan Busworld Fuarı’nda farklı yurt dışı pazarlarda konumlayacağı yeni markası Anadolu Otomotiv Sanayi’nin tanıtımını ve tamamı Türkiye’de üretilen 4 farklı aracının lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Anadolu Isuzu açıklamasına göre, toplu ulaşım ve otobüs sektörünün merakla beklediği Busworld Moskova Fuarı 23-25 Ekim'de Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek. Rusya pazarına güçlü bir şekilde giriş yapmak isteyen Anadolu Isuzu, yeni markası AOS altında fuarda Citibus, Turkuaz, Novo Ultra ve Novociti Life Premium modellerini sergileyecek. Moskova’da satışına başlanan araçlarla birlikte AOS’un da tanıtımı ilk kez Busworld Moskova’da gerçekleştiriliyor. Açıklamada verilen bilgilere göre, Anadolu Isuzu’nun yeni markası olarak lanse edilen AOS, ilk etapta Rusya, İngiltere, Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak. Bu yeni marka, Anadolu Grubu'nun "Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız" olma vizyonu, grubun 1965 yılından bu yana otomotiv sanayindeki deneyiminin ve sanayici kimliğinin birleşmesi sonucu ortaya çıktı.

Uzun yıllar kendi tasarımı ve geliştirmesi sonucu, yüksek yerlilik oranı ile Türkiye’de ürettiği midibüs ve otobüslerle adından söz ettiren ve Türkiye’nin midibüs ihracat lideri olan Anadolu Isuzu, yeni markası ile farklı coğrafyalarda daha da aktif olmaya hazırlanıyor. \ - Toplu ulaşımın kompakt ve ekonomik çözümü: Citibus Busworld Moskova fuarında Anadolu Isuzu standında sergilenecek araçlardan biri olan Citibus, 9,5 metrelik uzunluğuyla özellikle dar sokaklı tarihi şehir merkezleri ile toplu taşıma hizmetleri sunulan az nüfuslu belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Günümüzde büyük şehir belediyelerinin de tercih ettiği orta boy otobüs sınıfında yer alan Citibus, daha düşük yatırım, düşük işletim maliyetleri ve hem optimum yolcu kapasitesi sunan hem de dar sokaklarda kolay manevra kabiliyeti sağlayan kompakt boyutu sayesinde en ideal toplu taşıma aracı olarak Rusya pazarına sunuluyor. 204 HP gücündeki 4HK1 Isuzu motora sahip olan Citibus, hem manuel hem otomatik şanzıman seçenekleri ile hem konforlu yolculuğu hem de optimum yakıt tüketimini bir arada sunuyor.

Geniş iç hacmi, yana yatma özelliği (Kneeling) ve kullanımı kolay tekerlekli sandalye rampası sayesinde azami araç içi erişilebilirliği sağladığından bütün yolcular için engelsiz bir yolculuk sunulmakta. Gerekli tüm güvenlik sistemlerini bünyesinde barındıran Citibus, ABS, ASR, entegre retarder, hill-holder, bağımsız havalı süspansiyon ve araç içi kamera sistemi sayesinde hem yolcularına hem de şoföre yoğun şehir trafiğinde güvenli bir yolculuk sağlıyor. Baştan sona Türk mühendisleri tarafından Türkiye’de tasarlanan ve üretilen Citibus modelinde ergonomik torpido, ısıtmalı sürücü koltuğu, sürücü kabini, dijital klima, ve opsiyon olarak sunulan ön ısıtıcı ile şoför konforu önemli ölçüde artırılıyor. \ - Yüksek konfor ve yolcu kapasitesiyle otobüs rahatlığında: Turkuaz Estetik iç ve dış tasarımı, segmentindeki en konforlu donanım paketi ile Anadolu Isuzu’nun amiral gemisi olan Turkuaz, 190 beygirlik güçlü motoru ile Rusya pazarının beğenisine sunuluyor. Bir minibüsün sunduğu avantajlar ile büyük otobüslerin sunduğu konfor seviyesini "Midibüs" konsepti altında birleştiren Turkuaz, kısa mesafe şehirlerarası taşımacılık, panoramik tur ve günlük geziler düzenleyen firmalar için ideal bir partner.

Yüksek bagaj hacmi ve 33 yolcuya kadar uzanan koltuk kapasitesi ile Turkuaz, ayrıcalıklı seyahat konforu sunarken, şehir trafiğine uygun manevra yeteneği ve ekonomik işletim maliyetiyle neredeyse bir minibüs seviyesinde avantaj sağlıyor. Türkiye’de üretilen ve yüzde 65’e yakın yerlilik oranına sahip olan Turkuaz modelinde havalı ve ayarlanabilir sürücü koltuğu, ergonomik ve kolay erişilebilir torpido paneli, özel şoför dolabı, kusursuz bir arka alan görüşü için ilave dış ayna gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Turkuaz’da ayrıca ABS-ASR fren sistemleri ve havalı arka süspansiyon gibi donanımlar da güvenli ve konforlu seyahate imkân tanıyor. \ - Engelleri kaldıran güçlü ve şık tercih: Novo Ultra Anadolu Isuzu 10 yılı aşkın süredir Türkiye’de hizmet eden Novo serisi midibüslerini şimdi de Moskova’da sergiliyor. Novo Ultra’nın iş ve dış özellikleri, kapsamlı müşteri araştırmaları neticesinde son halini alırken 190 bg’lik motoruyla Novo Ultra, 29 kişiyi ve bagajlarını taşıyabilmektedir. Novo serisi araçlar Avrupa pazarına, "Standart" ve "Ultra" olmak üzere iki farklı opsiyon tercihiyle sunulmakta.