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Anadolu Jet, KKTC’den İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep’e direkt uçuş başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

Anadolu Jet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep’e direkt uçuş başlattı."Kuzey Kıbrıs’ı Anadolu’ya Anadolu’yu Kuzey Kıbrıs’a bağlıyoruz" sloganı ile yola çıkan Anadolu Jet hava yolu şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Ercan Havalimanı’ndan İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep’e direkt uçuşlar başlattı.

Anadolu Jet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep’e direkt uçuş başlattı.

"Kuzey Kıbrıs’ı Anadolu’ya Anadolu’yu Kuzey Kıbrıs’a bağlıyoruz" sloganı ile yola çıkan Anadolu Jet hava yolu şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Ercan Havalimanı’ndan İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep’e direkt uçuşlar başlattı. Yeni rotalar kapsamında, ilk olarak Anadolu Jet Başkanı Şamil Karakaş ve misafir ekibin de içerisinde bulunduğu Antalya-Lefkoşa uçuşunu yapan yolcu uçağı Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Karşılamaya ise KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Namı, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başceri, TNT Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik ve diğer davetliler katıldı.

Uçağın alana gelmesiyle birlikte itfaiye araçları kemer oluşturacak şekilde su püskürterek görsel bir şölen oluşturdu. Gelen yolculara dağıtılan karanfiller ve oynanan yöresel halk oyunları da karşılamaya renk kattı.

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