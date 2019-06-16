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Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yılın belirli dönemlerini yaylalarda geçiren kadınlar, günde 15 saat çalışarak süt sağıp peynir yapıyor.Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Kocagöl köyünde Nisan ayında yaylalara çıkan yaylacılar, Kasım ayına kadar burada kalıyor.

Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

Afyonkarahisar’da yılın belirli dönemlerini yaylalarda geçiren kadınlar, günde 15 saat çalışarak süt sağıp peynir yapıyor.
Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Kocagöl köyünde Nisan ayında yaylalara çıkan yaylacılar, Kasım ayına kadar burada kalıyor. Yaklaşık 8 ay yaylalarda kıl çadırlarda kalan ailelerdeki kadınlar da günde 15 saat çalışıyor. Yaylada yaşamın kadınlar için daha zor olduğuna değinen kadınlar, güne sabah saat 05.00’te başlıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte koyunların ve keçilerin bakımlarını yapan kadınlar, sağdıkları süt ile de çobanların kahvaltı ve öğle yemeklerini hazırlıyor. Ardından çalışmaya devam eden kadınlar, kendi yoğurdukları hamur ile yufka ekmeği yapıp, daha sonrasında da sağılan sütlerle peynir ve yoğurt yapıyor. Kendi işlerinin yanında erkeklere de yardım eden kadınlar, aile fertlerinin pazara indiği günlerde de hayvan otlatıyor.

"Bizde mesai çok erken başlıyor"
Ailesi ile yılın 8 ayını yaylada geçiren Esma Esenlipınar, "Adamları yayılıma yollarız. Ağılları temizlemeye başlarız, çobanların yemeğini, kahvaltısını hazırlarız. Bizde sabah mesai 05.00’te başlar. Ekmek ve yufka yaptığımız gün daha erken kalkarız. Saat 14.00 gibi koyun sağarız, iki saat sonra da tekrar sağıp kuzularına katarız. Yayla işleri zordur. Akşam sütü peynir yapar, bulaşığını yıkarız. Bizim işimiz sabah 05.00’ten akşam 20.00’e kadar bitmez. Adamların peynir pazarına gittiği günlerde de hayvan otlatırız" dedi.
Aynur Esenlipınar da, "Sağım işi, temizlik işi, ne kadar temiz yaparsan o kadar güzel olur. Bu sütleri peynir ve yoğurt yapacağız. Bu işlerin tamamını kadınlar yapar" ifadelerini kullandı.

Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

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