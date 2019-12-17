MAGAZİN

“Anadolu Kadınları Bir Bacıyân-ı Rûm Hikayesi” İstanbul’da sahnelendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 18:08 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Anadolu Kadınları Bir Bacıyân-ı Rûm Hikayesi” adlı tiyatro oyunu İstanbul’da sahnelendi.Oyunun öncesinde Bâcıyân-ı Rûm Teşkilatı’na dair bilgi veren Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Anadolu Kadınları Bir Bacıyân-ı Rûm Hikayesi” adlı tiyatro oyunu İstanbul’da sahnelendi.
Oyunun öncesinde Bâcıyân-ı Rûm Teşkilatı’na dair bilgi veren Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, bu teşkilatın Türk tarihi ve kültüründe çok önemli bir yer taşıdığını vurguladı. İslam medeniyetinin yaşadığı büyük buhrandan 11. yüzyılda Anadolu’da Selçuklu egemenliğinin kurulmasıyla çıktığını belirten Prof. Dr. Turan, 13. yüzyılın ortasından itibaren Moğol istilasıyla başlayan yeni bir buhran dalgasından çıkışı ise Osmanlı’nın sağladığını ifade etti.
Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Balkanlar’da kurduğu egemenliğin İslam medeniyetinin yeniden yükselmesini sağladığını belirten Prof. Dr. Turan, bu yükselişte Gaziyan-ı Rûm, Abdalan-ı Rûm, Ahiyan-ı Rûm ve Bacıyan-ı Rûm’un önemli bir etkisi olduğunu dile getirdi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan bu zümrelerden Bâcıyân-ı Rûm’un faaliyetlerine değinen Prof. Dr. Turan, Hz. Meryem, Hz. Hatice gibi isimleri örnek alan Bâcıyân-ı Rûm kültürünün Hayme Ana, Turhan Sultan, Şerife Bacı, Kara Fatma gibi değerli kadın kahramanlar ortaya koyduğunu belirtti.
Prof. Dr. Turan’ın konuşmasının ardından Uğur İkiz tarafından kaleme alınan, Abdullah Beyaztaş tarafından yönetilen ve profesyonel tiyatrocuların rol aldığı oyun seyirciyle buluştu. Yurdun çeşitli illerinde sahnelenecek olan oyunun bir sonraki durağı İzmir olacak. 22 Aralık’ta Devlet Opera ve Balesi Bornova Necdet Aydın Salonunda sahnelenecek olan oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Safranbolu’nun UNESCO’ya alınışının 25. yılıSafranbolu’nun UNESCO’ya alınışının 25. yılı
Cemil Sağyaşar 23 Ocak’ta sevenleriyle buluşacakCemil Sağyaşar 23 Ocak’ta sevenleriyle buluşacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.