Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanına ulaşıyor

İSTANBUL, (DHA)- Teknosa’nın 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü Kadın için Teknoloji ücretsiz teknoloji eğitimlerinin bu yılki serisi tamamlandı. Bugüne kadar 66 ilde, 18 bin kadının faydalandığı eğitimlerde 2019 yılında iki bin kadına ulaşıldı.

Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 12 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi “Kadın için Teknoloji” ile binlerce kadın dijital okuryazarlığa adım attı. Projenin 2019 yılı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Trabzon, Aydın, Bursa, Kayseri, Manisa, Adana, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kırklareli illerinde yaklaşık 2 bin kadına eğitim verildi.

Kadın için Teknoloji eğitimleri kapsamında bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler veriliyor. 16 saatlik eğitim sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.