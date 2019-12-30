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  4. Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanına ulaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

Teknosa’nın 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" ücretsiz teknoloji eğitimlerinin bu yılki serisi tamamlandı.

Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanına ulaşıyor

Teknosa’nın 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" ücretsiz teknoloji eğitimlerinin bu yılki serisi tamamlandı. Bugüne kadar 66 ilde, 18 bin kadının faydalandığı eğitimlerde 2019 yılında iki bin kadına ulaşıldı.
Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 12 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi “Kadın için Teknoloji” ile binlerce kadın dijital okuryazarlığa adım attı. Projenin 2019 yılı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Trabzon, Aydın, Bursa, Kayseri, Manisa, Adana, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kırklareli illerinde yaklaşık 2 bin kadına eğitim verildi.
Kadın için Teknoloji eğitimleri kapsamında bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler veriliyor. 16 saatlik eğitim sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.

Adıyaman’da hasır çanta, Şanlıurfa’da el işleri
Adıyaman Gençlik Evi ve İşkur bünyesinde açılan hasır çanta yapım kursuna gelen kadınlar, Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında aldıkları eğitimler sonrasında yaptıkları el işi hasır çantaları sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunarak aile bütçesine destek olmaya başladılar.
Şanlıurfa Ahmet Yesevi ÇATOM’da gerçekleştirilen el becerisi kurslarına giden kadınlar da Kadın için Teknoloji eğitimlerine katıldıktan sonra açtıkları @hanımlarınrenklidünyası Instagram sayfasından el işi ürünlerinin tanıtımını yapıyorlar.

Düzce, Aydın ve Kırklareli’den başarı hikayeleri
Düzce’nin proje illerinde olmamasına karşın, yaz tatili boyunca Düzce’de bulunan Kadın için Teknoloji Projesi gönüllü eğitmeni tatilini fırsata çevirerek, burada ev ortamında eğitimler düzenledi. Kadınlar, eğitimler sonrasında teknolojiyi daha aktif kullanmaya başladılar. Hatta eğitim alan kadınlardan biri @dogall_sepetimm adında bir Instagram sayfası açarak, burada el işi ürünlerinin satışını yapmaya başladı.
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan kadın emekçiler de Kuyucak Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurdular ve bu kooperatif ile ürettikleri ürünlerin ticaretini yapmaya başladılar. Habitat Derneği ve Teknosa’nın yürüttüğü Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında aldıkları teknoloji eğitimi ile sosyal medya satış kanallarının daha efektif kullanımını, Office uygulamalarıyla da bütçe hesap tutma formüllerini öğrendiler. Kadınlar artık satışlarını https://www.facebook.com/kuyucakkadinkooperatifi adlı Facebook sayfası üzerinden yapabiliyor.
Kırklareli’nin Kaynarca beldesinde yaşayan kursiyer de aldığı üniversite eğitimi sonrasında memleketine dönerek halk kütüphanesinde işe başlıyor. Burada vaktinin büyük çoğunu yerelde yaşayan kadınlar ve çocukların eğitimleri için ayırıyor bir yandan da Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında burada teknoloji eğitimleri düzenliyor. Görev aldığı kütüphanede çocuklar için teknoloji eğitimleri verirken, aynı zamanda anneleri için de bilgisayar ve internet kullanımı eğitimleri düzenliyor.
Proje iş ortağı Habitat Derneği’nin gönüllü genç eğitmenlerinin desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlerin düzenleneceği iller ve duyurular hakkında bilgi almak için https://www.instagram.com/kadinicinteknoloji/ hesabını takip etmek, eğitimlerden yararlanabilmek içinse http://www.kadinicinteknoloji.com/ web sitesindeki başvuru formunu doldurmak veya kadinicinteknoloji@habitatdernegi.org adresine başvurmak yeterli oluyor.

Anadolu kadınlarının el emekleri, teknoloji ile yurdun dört bir yanına ulaşıyor

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