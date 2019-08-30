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Anadolu Kavağı’nda korkutan orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki ormanlık alanda iddiaya göre yüksek gerilim hattından yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki ormanlık alanda iddiaya göre yüksek gerilim hattından yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da destek veriliyor.
Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının ormanda bulunan yüksek gerilim hattından kaynaklı olduğu iddia edildi. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangına aynı zamanda helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

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