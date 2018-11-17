Anadolu Kültür girişimi neden odakta?

İnsan hakları aktivistleri operasyonun devletin politikalarıyla bağlantılı olduğu görüşünde.Tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın "Gezi Parkı olaylarını finanse ve organize etmek için Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş.'yi kullandığı" iddiasıyla Cuma günü İstanbul'da düzenlenen operasyonda akademisyen ve sivil toplum üyesi 13 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon sonrası emniyetin yayınladığı açıklamada, gözaltına alınan çoğu kişinin Anadolu Kültür'le ilişiği olduğu notu vardı. Açıklamada ayrıca, "şüphelilerin Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ.'ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri" iddiası da yer aldı. Peki sivil toplum alanında faaliyet gösteren Anadolu Kültür girişimi neden operasyonun odağına oturdu? Anadolu Kültür, kültür ve sanat faaliyetlerinin İstanbul dışındaki diğer kentlere de ulaşabilmesi ve bu kentlerdeki sanat üretiminin desteklenmesi amacıyla 2002 yılında kuruldu. Kâr amacı gütmeyen kurumda, bir yıldan fazla süredir iddianamesiz şekilde tutuklu bulunan ve sivil toplum alanında yaptığı çalışmalarla bilinen iş insanı Osman Kavala yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Kurumun internet sayfasında proje ve etkinliklerine destek verenler arasında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Alman Başkonsolosluğu, Açık Toplum Vakfı, İsveç Başkonsolosluğu, British Council, Garanti Bankası gibi kuruluşlar olduğu belirtiliyor. Sanat etkinlikleri düzenleniyor Anadolu Kültür'ün "Anadolu'da Kültür Sanat Diyaloğu", "Kültüre Çeşitlilik ve İnsan Hakları", "Avrupa'yla Kültürel İşbirliği" ve "Ermenistan'la Kültür Sanat Diyaloğu" olmak üzere dört ana çalışma alanı bulunuyor. Diyarbakır, Çanakkale, Batman, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Kars, Mardin, Antakya, panel, söyleşi, konser, sergi, sanat atölyesi, belgesel ve film gösterimi gibi etkinlikler düzenleyen kurumun faaliyet gösterdiği şehirlerden bazıları. "Kurum çalışmaları tehlikeli görülüyor" Anadolu Kültür'ün kuruluş aşamasında yer alan insan hakları aktivisti Zafer Kıraç, kurumun sanat yoluyla daha demokratik ve şeffaf bir Türkiye'nin oluşumuna katkıda bulunmak maksadıyla kurulduğunu söylüyor. Sanata ulaşamayan dezavantajlı gurupları harekete geçiren, ülkedeki coğrafi eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan kurumun faaliyetleri için, "Benim çalıştığım zamanlar Paris'teki bir sergiyi ya da herkesin kolaylıkla ulaşamadığı bir yönetmeni Diyarbakır'a götürebiliyorduk" diyor.