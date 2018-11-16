Anadolu Kültür Operasyonu hakkında neler biliniyor?

İnsan hakları eylemcisi, iş adamı Osman Kavala, Silivri Cezaevi'ndeki tutukluluğunun birinci yılını hakkında bir iddianame hazırlanmadan doldururken bugün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür AŞ'ye yönelik bir soruşturma kapsamında onu aşkın kişinin gözaltına alındığı bir operasyon yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr Turgut Tarhanlı, Prof. Dr. Betül Tanbay, sinema yapımcısı Çiğdem Mater, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan da var.

Gözaltı listesinde toplam 20 kişinin adının bulunduğu ve 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada bu kişilerin "Gezi eylemlerini derinleştirmek ve yaygınlaştırmak" amacıyla Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıkları iddiasına yer verildi.

Osman Kavala 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı, 1 Kasım 2017'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamesi ise 1 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunmasına karşın hazırlanmadı.