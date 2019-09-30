Anadolu Kültür ve Tarihinde Rumeli’nin Yeri kültür programı düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 27-29 Eylül tarihleri arasında Kosova ve Kuzey Makedonya’da “Anadolu Kültür ve Tarihinde Rumeli’nin Yeri” konulu kültür programı düzenlendi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili açış konuşmasında kültür, bilim ve eğitimin değişik ülkelerden genç insanlar arasında dostluklar ve güven oluşturmada büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. İsmaili, "Gençlerin de öğreneceği ve tartışacağı karşılıklı anlaşma ve iş birliğinin, yaşadığımız zamanın dinamikleri içerisinde yeni nesillerin karşılaştığı en karmaşık görevlerden ve zorluklardan biri olduğunu vurgulamak isterim. Sizlere gelecekte başarılar diliyorum" dedi.

Devlet Bakanı Elvin Hasan ise Balkanlar ve Anadolu topraklarının sahip olduğu ortak kültüre vurgu yaptığı konuşmasında "Şüphesiz ki Balkan ve Anadolu Yarımadası, Türk tarihi açısından da ayrı öneme sahiptir ve Türk milletinin daimi ana vatanıdır. Ortak geçmişimiz olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde aynı ülkede birlikte yaşadık. Bu topraklarda yetişen Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise hepimizin gurur duyduğu, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış önemli bir şahsiyettir" diye konuştu.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanvekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise, merhum Haluk Dursun’un öncülüğünde başlatılan tarih ve kültür birliği programlarının Türkiye’deki tarih ve kültür birliği ile milli birlik bilincini artırmak, gelecekte bu gençlerin iyi birer devlet adamı ve iyi birer vatandaş olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. "Bu proje sadece Türkiye için değil aynı zamanda gönül coğrafyamız için de çok kıymetli, zira tarih ve kültür birliği dediğimiz zaman sadece Anadolu değil kültür coğrafyamız, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve İslam ülkeleri de bu işin içerisine katılacak derecede geniş bir kültür coğrafyasına sahibiz. Bu sebeple burada bulunmamız çok anlamlıdır" şeklinde konuştu.