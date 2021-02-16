Anadolu Kültür’e fesih davası

Anadolu Kültür'den yapılan açıklamaya göre şirket hakkında, Osman Kavala’nın da adının geçtiği "Gezi Olayları Soruşturması" kapsamında bir inceleme başlatılmış, ancak ceza kanunları açısından şirketin suç işlemiş olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı’ndan "şirketin faaliyetlerinin bir şirket kapsamında ele alınıp alınamayacağını" araştırmasını istedi.

Şirkete ait son on yılın tüm muhasebe kayıtları, banka kayıtları ve istenen tüm belgeleri inceleyen Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Anadolu Kültür'ün "ekonomik amaç ve konular için kurulduğu, ancak gelirinin büyük kısmının yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluş ve kişiler tarafından bağış, hibe vb. fonlarla sağlayarak faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde yürüttüğü" iddiasıyla Türk Ticaret Kanunu 210/3 maddesi gereğince fesih davası açtı.

Anadolu Kültür'ün Twitter sayfasında yayınlanan açıklamada alınan karara tepki gösterildi.