Anadolu kültürüne minyatür canlandırma

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, 3 çocuk babası Abdullah Karakuş (40), Anadolu'nun kültürel ve mimari yapısını evinde kurduğu Diorama atölyesinde minyatür şekilde işleyerek yaşatmaya çalışıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde insanların yaşam kültürünü ve yaşam şartlarını anlatmak isteyen Karakuş, kerpiç evler ile köşk gibi geçmiş dönemlerin yaşantısını minyatür şekilde işledi ve ortaya çıkan eserleri evinde sergilemeye başladı. Karakuş, 2 yıl önce arkadaşının çocuğunun ödevi için başladığı minyatür çalışması sonrasında evinin bir odasını Diorma atölyesine dönüştürdü.

İmkan verildiği taktirde bölge turizmine yapacağı minyatürlerle katkı sunacağını vurgulayan Karakuş, "Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak maket çalışmasıdır. Arkadaşımın çocuğunun ödevine yardım için maket çalışması yaptığım sırada internetteki araştırmamda Diorama'ya ulaştım, Merak ederek başladığım minyatür çalışmalarım beni şu anda bu noktaya getirdi" dedi.

Karakuş, çalışmalarından insanların etkilendiğini belirterek, "Ben eskiye dair her şeyi seviyorum. Özellikle çalışmalarımda; kenarı, köy evleri, eski toprak evleri işledim. Çalışmalarım görenleri duygusal açıdan etkiliyor. Adıyaman'ın simgeleri arasında yer alan; Kahta Kalesi, Cendere köprüsü, Nemrut Dağı, Pirin Mağaralarının Dioramasını çalışarak sergilemeyi arzuluyorum. Bu çalışmayla şehrimizin turizmine de katkı sağlamayı arzuluyorum" diye konuştu.