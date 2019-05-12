HABER

Anadolu kültürüne minyatür canlandırma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, 3 çocuk babası Abdullah Karakuş (40), Anadolu'nun kültürel ve mimari yapısını evinde kurduğu Diorama atölyesinde minyatür şekilde işleyerek yaşatmaya çalışıyor.

Anadolu kültürüne minyatür canlandırma

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, 3 çocuk babası Abdullah Karakuş (40), Anadolu'nun kültürel ve mimari yapısını evinde kurduğu Diorama atölyesinde minyatür şekilde işleyerek yaşatmaya çalışıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde insanların yaşam kültürünü ve yaşam şartlarını anlatmak isteyen Karakuş, kerpiç evler ile köşk gibi geçmiş dönemlerin yaşantısını minyatür şekilde işledi ve ortaya çıkan eserleri evinde sergilemeye başladı. Karakuş, 2 yıl önce arkadaşının çocuğunun ödevi için başladığı minyatür çalışması sonrasında evinin bir odasını Diorma atölyesine dönüştürdü.
İmkan verildiği taktirde bölge turizmine yapacağı minyatürlerle katkı sunacağını vurgulayan Karakuş, "Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak maket çalışmasıdır. Arkadaşımın çocuğunun ödevine yardım için maket çalışması yaptığım sırada internetteki araştırmamda Diorama'ya ulaştım, Merak ederek başladığım minyatür çalışmalarım beni şu anda bu noktaya getirdi" dedi.
Karakuş, çalışmalarından insanların etkilendiğini belirterek, "Ben eskiye dair her şeyi seviyorum. Özellikle çalışmalarımda; kenarı, köy evleri, eski toprak evleri işledim. Çalışmalarım görenleri duygusal açıdan etkiliyor. Adıyaman'ın simgeleri arasında yer alan; Kahta Kalesi, Cendere köprüsü, Nemrut Dağı, Pirin Mağaralarının Dioramasını çalışarak sergilemeyi arzuluyorum. Bu çalışmayla şehrimizin turizmine de katkı sağlamayı arzuluyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Anadolu kültürüne minyatür canlandırmaAnadolu kültürüne minyatür canlandırmaAnadolu kültürüne minyatür canlandırmaAnadolu kültürüne minyatür canlandırma

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Engelli 5 çocuğuna hem analık hem babalık yapıyorEngelli 5 çocuğuna hem analık hem babalık yapıyor
TŞOF Başkanı Apaydın: "Annelerimizin kıymetini bir gün değil her gün bilelim”TŞOF Başkanı Apaydın: "Annelerimizin kıymetini bir gün değil her gün bilelim”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.