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"Anadolu liselerinde ciddi yığılma var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: - "LGS tercih sonuçlarına göre Anadolu liselerinde ciddi yığılma var. Bu okulların çoğu ikili eğitime geçti" - "Önerimiz, kapasitelerinin çok altında kalan okulların, eğitim bölgesindeki aynı türdeki okullarla birleştirilerek, buradan açığa çıkan fiziki mekanların o eğitim bölgesinde hangi okul türü için derslik ihtiyacı varsa o okullarımıza tahsis edilmesi"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarına göre Anadolu liselerinde ciddi yığılma olduğunu, bu nedenle kapasitelerinin altında kalan aynı türdeki okulların birleştirilerek, açığa çıkan mekanların derslik ihtiyacı bulunan okullara tahsis edilmesini önerdiklerini bildirdi.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, LGS tercihlerinde okulların bazılarına kontenjanın çok üzerinde, bazılarına ise çok altında başvuru yapıldığını belirtti.

LGS tercih sonuçlarına göre Anadolu liselerinde ciddi yığılma bulunduğunu ifade eden Geylan, şunları kaydetti:

"Bu okulların çoğu ikili eğitime geçti. Mesela Adana Çukurova Piri Reis Anadolu Lisesi 9. sınıf kontenjanı geçen yıl 240 iken bu yıl 480 kayıt aldı. İstanbul Sarıyer Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesinin kontenjanı geçen yıl 200 iken bu yıl 400'e çıkarılmıştır. Ankara Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesinin kontenjanı 280 iken bu yıl 560 kayıt aldı. Toplam kapasitesi bin 280 olan Ankara Sincan Anadolu Lisesinin 9. sınıf kontenjanı 170 iken bu yıl 340 kayıt aldı. Buna karşın, adrese kayıtlarda birçok meslek lisesi de az tercih edildi. Mesela Mersin Şevket Pozcu Kız Meslek Lisesinin 9. sınıf kontenjanı 180 iken bu sene sadece 45 kayıt aldı."

Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının bu duruma ivedilikle çözüm üretmesi gerektiğini bildirdi.

İkili eğitime 2019 sonuna kadar son verileceği yönündeki vaatlerin gerçekleşmediğini savunan Geylan, Türkiye'nin terk etmeye çalıştığı ikili eğitimi geri getirmenin yanlış olacağını belirtti.

Geylan, "Önerimiz, kapasitelerinin çok altında kalan okulların, eğitim bölgesindeki aynı türdeki okullarla birleştirilerek, buradan açığa çıkan fiziki mekanların o eğitim bölgesinde hangi okul türü için derslik ihtiyacı varsa o okullarımıza tahsis edilmesidir." ifadelerini kullandı.

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