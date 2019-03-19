Anadolu lisesi öğrencilerine atölyelerde eğitim

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje kapsamında Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğretmenler eşliğinde ahşap işleme, tesisatçılık, inşaat ve temel makine konularında el becerilerini geliştiriyor.

Öğrencilerin sadece akademik değil, uygulamada da yeterli seviyede olmaları için çalıştıklarını aktaran Yiğit, şöyle konuştu:

"Anadolu liselerinde akademik eğitim alan öğrencilerimize hayat becerilerini kazandırmak ve el becerilerini geliştirmek için proje başlattık. Anadolu lisesinde eğitim gören öğrencilerimizi haftanın belli günlerinde, dersler bittikten sonra Endüstri Meslek Lisesine getiriyoruz. Buradaki atölye hocalarımız öğrencilerimize eğitim veriyor."

Proje çerçevesinde elektrik, makine ve doğrama atölyelerinde çalışma yapıldığını dile getiren Yiğit, "Öğrenciler, tüm atölyelerde asgari düzeyde mesleki beceriler kazanıyor. El becerilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz okullarında akademik ders görüyor, herhangi bir makine ya da aletle hemhal olmaları mümkün değil. Buraya geldiğinde ampul değiştirmeyi, evde elektrik kesildiği zaman tekrar bağlamak için çabalamayı ve diğer makine türünde güncel hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri için bilgi ediniyorlar." diye konuştu.

Yiğit, projeyi Avrupa Birliği projesi haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

