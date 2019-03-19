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Anadolu lisesi öğrencilerine atölyelerde eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje kapsamında, Düzce'de Anadolu lisesi öğrencileri, ders saatleri dışında meslek liselerinde tasarım beceri dersi alıyor - İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit: - "Öğrenciler, tüm atölyelerde asgari düzeyde mesleki beceriler kazanıyor. El becerilerini geliştiriyorlar"

Düzce'de Anadolu lisesi öğrencilerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Ortaöğretim Öğrencileri Yaşam Becerileri Kazandırma" projesi kapsamında, ders saatleri dışında meslek liselerinde tasarım beceri dersi veriliyor.

Projeyle Anadolu ve fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, günlük yaşam becerilerini geliştirmek, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla belirlenen ders saatleri dışında meslek liselerinin atölyelerinde eğitim almaları amaçlanıyor.

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje kapsamında Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencileri, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğretmenler eşliğinde ahşap işleme, tesisatçılık, inşaat ve temel makine konularında el becerilerini geliştiriyor.

- "Öğrencilere hayat becerileri kazandırmayı hedefliyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra el becerilerinin de arttırılması kapsamında çalışma yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin sadece akademik değil, uygulamada da yeterli seviyede olmaları için çalıştıklarını aktaran Yiğit, şöyle konuştu:

"Anadolu liselerinde akademik eğitim alan öğrencilerimize hayat becerilerini kazandırmak ve el becerilerini geliştirmek için proje başlattık. Anadolu lisesinde eğitim gören öğrencilerimizi haftanın belli günlerinde, dersler bittikten sonra Endüstri Meslek Lisesine getiriyoruz. Buradaki atölye hocalarımız öğrencilerimize eğitim veriyor."

Proje çerçevesinde elektrik, makine ve doğrama atölyelerinde çalışma yapıldığını dile getiren Yiğit, "Öğrenciler, tüm atölyelerde asgari düzeyde mesleki beceriler kazanıyor. El becerilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz okullarında akademik ders görüyor, herhangi bir makine ya da aletle hemhal olmaları mümkün değil. Buraya geldiğinde ampul değiştirmeyi, evde elektrik kesildiği zaman tekrar bağlamak için çabalamayı ve diğer makine türünde güncel hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri için bilgi ediniyorlar." diye konuştu.

Yiğit, projeyi Avrupa Birliği projesi haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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